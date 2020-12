KOMENTÁŘ: Vývoz diktatur a teroristů

15:00

Arménie začátkem týdne odevzdala Ázerbájdžánu poslední ztracené oblasti z války o Náhorní Karabach. Jak Arméni stráví potupný mír? Jak to změní vztahy a poměry v oblasti? A co to vypovídá o síle a pozicích teritoriálních hráčů? Ptá se politolog a publicista Pavel P. Kopecký.