V Náhorním Karabachu dál zuří boje, Arménie a Ázerbájdžán se ostřelují

Nejméně 11 mrtvých si vyžádalo přepadení baru ve městě Jaral del Progreso v centrálním Mexiku. Útočníci vtrhli do...

Češi míří do války bez konce. Hrozí kolaps západní Afriky, míní analytik

Šedesátka českých vojáků by se měla v nejbližších týdnech zapojit do bojů proti islamistům na jihu Mali. Co je tam...