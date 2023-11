Naháči z Česka pobuřují návštěvníky plaveckého bazénu v Polsku

V šatnách u bazénu Sójka v Prudniku ležícím za hranicemi s Českem jsou sice oddělené šatny pro muže a ženy, je ale zvykem, že pokud se návštěvníci převlékají ze spodního prádla do plavek, dojdou si do kabinky. To plavci z Česka nedělali a převlékali se hned u skříněk.

„Ty stejné šatny využívají děti s rodiči nebo děti přicházející na plavecké kurzy,“ vysvětlila Malgorzata Haleková-Malinowská, ředitelka prudnické sportovní agentury, proč se u bazénu objevila výzva směřující na české návštěvníky.

Podle Nowé Trybuny Opolské mají lidé v Česku liberálnější přístup k nahotě než Poláci. V českých bazénech panuje větší tolerance ohledně převlékání. Jako příklad uvádí bazén v České Vsi u Jeseníku, kde v pánské šatně nejsou oddělená místa pro převlékání. Ta jsou jen v dámské šatně.

Jistý polský návštěvník bazénu v České Vsi se pozastavoval nad situací, kdy otec do sprchy přivedl malou dceru, ačkoliv se tam myli nazí muži. Prý to byla nepříjemná situace.