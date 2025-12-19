Většinou říkají, že úroveň imigrace – jak legální, tak nelegální – je příliš vysoká. Tato skepse se odráží v reprezentativním výzkumu European Political Monthly britské společnosti YouGov, která se dotazovala kromě Německa také lidí ve Francii, Itálii, Španělsku a Polsku. Odpor vůči pokračující imigraci byl patrný ve všech zmíněných zemích. V Německu, které se stalo před 10 lety hlavním cílem přistěhovalecké vlny, byl ale nejvýraznější.
Tento týden se vůbec poprvé podařilo deportovat do Afghánistánu nebezpečného recidivistu běžnou leteckou linkou. Podle bavorského ministerstva vnitra to znamená velký pokrok.