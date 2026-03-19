Nad základnou, kde bydlí Hegseth a Rubio, se pohybovaly neznámé drony

  10:19
Neznámé drony se pohybovaly nad vojenskou základnou ve Washingtonu, kde bydlí ministr obrany Pete Hegseth a šéf diplomacie Marco Rubio. Američtí činitelé zatím nezjistili, odkud drony přiletěly, napsal deník The Washington Post (WP) s odvoláním na informované zdroje.
Vrtulník Marine One Joea Bidena přilétá na základnu Fort Lesley J. McNair ve...

Vrtulník Marine One Joea Bidena přilétá na základnu Fort Lesley J. McNair ve Washingtonu, D.C. ( 23. dubna 2023) | foto: Profimedia.cz

Americký ministr obrany Pete Hegseth na společné tiskové konferenci s předsedou...
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (19. února 2026)
Viceprezident JD Vance, ministr zahraničí Marco Rubio a ministr obrany Pete...
Americký ministr obrany Pete Hegseth na společné tiskové konferenci s předsedou...
Incident přiměl americké činitele zvážit přemístění Rubia a Hegsetha, ale ministři nakonec zůstali doma na základně Fort Lesley J. McNair, sdělil WP vysoký představitel administrativy prezidenta Donalda Trumpa.

Americká armáda kvůli zvýšené úrovni pohotovosti v souvislosti s válkou USA a Izraele proti Íránu podle vojenských zdrojů listu věnuje větší pozornost potenciálním hrozbám.

Írán se pokusil zabít Trumpa, ale zničujícím způsobem vítězíme, prohlásil Hegseth

Mluvčí Pentagonu Sean Parnell se k výskytu dronů odmítl vyjádřit. „Ministerstvo se z bezpečnostních důvodů nesmí vyjadřovat k pohybu ministra,“ řekl Parnell s tím, že informovat o Hegsethově poloze je nezodpovědné.

Základna Fort Lesley J. McNair

