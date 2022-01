Zrod průmyslového vraždění. Historik holokaustu o konferenci ve Wannsee

Proč bychom měli znát zámeček ve Wannsee?

20. ledna 1942 tam proběhla přísně tajná konference, na které došlo k završení procesu státně organizovaného pronásledování Židů nacistickým Německem. A to nejen z Německa, Rakouska a protektorátu, což je důležité pro osud českých Židů, ale Židů z celé okupované Evropy. Původně se třetí říše zbavovala „rasově méněcenných osob“ jejich vystěhováním mimo oblast německého vlivu a po rozhodnutí Hitlera od podzimu 1941 transporty do okupovaného Polska, Pobaltí a Běloruska. Konference ve Wannsee byla byrokratickým dovršením mnohaměsíčního procesu přípravy „konečného řešení“, a to včetně technických záležitostí.

Masové hroby byly přesně evidovány. Komanda židovských vězňů je začala vykopávat a těla pálit, aby důkazy po zločinech zmizely. Pavel Zeman historik