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V Polsku je pánem Polák. Varšavou vyrazil pochod nacionalistů s prezidentem v čele

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  16:55
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Polsko si ve středu připomíná obnovu své nezávislosti v roce 1918. Ve Varšavě při této příležitosti vyšly na pochod desetitisíce nacionalistů a stoupenců krajní pravice. Do jejich čela se postavil národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki. Oslavy letos provázejí přísnější bezpečnostní opatření. Důvodem je sobotní útok v centru Krakova, při němž mladý Polák šest lidí zastřelil a patnáct zranil.

Pochod nezávislosti je dlouhodobě předmětem sporů mezi pravicovými stranami a středovou vládní koalicí, podle které je akce platformou pro rasismus a antisemitismus. To organizátoři popírají a říkají, že jde o výraz národní hrdosti.

Protesty nacionalistů zahalily Varšavu do hustého dýmu. (11. listopadu 2026)
S heslem „V Polsku je pánem Polák“ vyrazili do ulic hlavního města nacionalisté. (11. listopadu 2026)
Polští nacionalisté prošli Varšavou. (11. listopadu 2026)
Polské nacionalisty a jejich akci na Den nezávislosti podpořil i prezident Nawrocki. (11. listopadu 2026)
25 fotografií

Akce se letos koná pod heslem „V Polsku je pánem Polák“ a účastníci s polskými bílo-červenými vlajkami ho skandují také na trase pochodu. Někteří lidé nesou transparenty se slogany namířenými proti proevropské vládě Donalda Tuska. „Ano Polsku, ne Tuskovi,“ stojí na jednom z nich.

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V pochodu jdou také skalní fanoušci polských fotbalových klubů s pokřikem „bílo-červené barvy jsou neporazitelné“.

Tusk před středečním pochodem vyzval ke zdrženlivosti. Napětí mezi vládním táborem a pravicovými stranami se v posledních dnech zvýšilo kvůli tomu, že bezprostředně po sobotní střelbě v Krakově ministr vnitra Marcin Kierwiński mluvil o možných radikálních, krajně pravicových názorech útočníka. Později vládní činitelé svá vyjádření zmírnili.

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„Obracím se na všechny, včetně těch, kteří se sejdou ve Varšavě,“ řekl dnes Tusk ve Štětíně. „Můžeme mít různé názory, ... můžeme být politickými oponenty, ale každý, komu na Polsku opravdu záleží, musí pochopit, že tento prostor, který je definovaný nezávislostí, svobodou a bezpečnou republikou, je společným dobrem,“ uvedl.

Organizátoři pochodu vyzvali účastníky, aby akci nezneužívali k politickým účelům. Očekávají rekordní účast, včetně návštěvníků ze zahraničí, mezi nimiž mají být členové španělského hnutí Revuelta, mládežnické organizace napojené na krajně pravicovou stranu Vox, nebo zástupci maďarské krajně pravicové strany Naše vlast (Mi Hazánk).

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„Chceme suverénní Polsko, nezávislé na jiných zemích... Máme také vizi Polska, které bude tak monoetnické, jak to jen bude možné,“ řekl podle Reuters Rafal Buca, mluvčí Pochodu nezávislosti.

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