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Nacionalisté a Rusko nesmí rozbít jednotu EU, řekla v projevu von der Leyenová

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Aktualizujeme   9:52aktualizováno  10:17
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském parlamentu ve Štrasburku ve Francii projev o stavu Evropské unie (SOTEU). (16. září 2026) | foto: Reuters

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...
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Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové je třeba budovat nezávislou Evropu, která má sílu jednat. Evropa nesmí dovolit, aby její demokracie podkopávaly loutky autoritářských režimů, ať již jde o ultranacionalisty či odpůrce Evropy, o ruské vměšování nebo o dezinformace. Von der Leyenová to dnes prohlásila ve Štrasburku během tradičního projevu o stavu Evropské unie.

„Pohrdají našimi hodnotami a chtějí rozbít naši evropskou jednotu,“ řekla šéfka Evropské komise (EK) o lidech, kteří se snaží Evropany rozdělit. „Nenechme se proto pouze zatlačit do defenzivy. Bojujme společně za naši evropskou myšlenku,“ dodala.

EU podle von der Leyenové potřebuje mechanismus podobný NATO, který by jí umožnil lépe reagovat na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky v Evropě.

„Evropa potřebuje vlastní plán reakce na hybridní hrozby. Naléhavě potřebujeme shodu na tom, jak reagovat na určité incidenty,“ prohlásila von der Leyenová. Zejména jde podle ní o případy, které „nedosahují úrovně ozbrojené agrese, ale jednoznačně ohrožují naši národní bezpečnost“.

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Musí také pokračovat v plnění klimatických cílů a posílit schopnost přizpůsobit se změně klimatu a připravit se na její dopady, řekla také šéfka EK. Letošní léto, kdy Evropu zasáhla obrovská vedra a sucha, označila za léto pravdy.

Evropská komise podle von der Leyenové v říjnu představí nový rámec pro klimatickou odolnost, kdy určí 100 nejzranitelnějších území v Evropě a vyhodnotí rizika, kterým čelí a jak by měla být řešena. „Byly to nejteplejší letní měsíce v historii měření – ale pravděpodobně zároveň nejchladnější z let, která nás čekají,“ řekla před europoslanci. „Věda hovoří jasně: Evropa se otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa,“ dodala.

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Projev sledoval ve Štrasburku i kanadský premiér Mark Carney. Unie podle von der Leyenové otevře Kanadě dveře, aby se stala prvním přidruženým členem.

Kanada je nejen zásadním obchodním partnerem, ale vnímá dnešní svět podobným pohledem, od potřeby chránit demokracii přes boj proti klimatickým změnám po výzvy spojené s umělou inteligencí, dodala šéfka unijní exekutivy.

Rozhodnutí Izraele stavět další osady na Západním břehu Jordánu označila von der Leyenová za nepřijatelné. EU je však bohužel v reakci nejednotná, řekla.

Předsedkyně Komise dále prohlásila, že EU využije všechny nástroje, aby snížila svou závislost na Číně a obchodní deficit, který se dostal do zlomového bodu. Komise podle ní podpoří snížení závislosti na kritických surovinách, u nichž mnohdy dovoz z Číny představuje až 80 procent, dodala.

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Obchodní přebytek Číny s EU dosáhl v loňském roce 360 miliard eur a již nyní je o deset procent vyšší než v loňském roce. Asijská ekonomika nyní produkuje téměř třetinu veškerého světového zboží.

„Řeknu to jasně: využijeme všechny nástroje, které máme k dispozici, k opětovnému vyvážení tohoto vztahu. Slova jsou dobrá, ale skutky jsou lepší,“ řekla německá politička v projevu k europoslancům.

Bez podrobností uvedla, že EK vytvoří evropskou korporaci pro kritické suroviny, která unijním zemím umožní získávat a udržovat zásoby materiálů potřebných například k výrobě polovodičů, elektromobilů či baterií.

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