„Generál Caine byl v Caracasu na své první oficiální návštěvě Venezuely a zúčastnil se tam bilaterálních jednání s vysokými představiteli prozatímní vlády a také s pracovníky amerického velvyslanectví. Caine zdůraznil význam stability Venezuely, společné bezpečnosti na celé západní polokouli a závazku společnými silami zajistit provádění amerického plánu pro Venezuelu. USA jsou odhodlány dosáhnout stabilní, prosperující a demokratické Venezuely, která bude se Spojenými státy v souladu,“ uvedl v tiskové zprávě americký generální štáb.
Caineova cesta přišla v době, kdy se před americkým velvyslanectvím v Caracasu konala demonstrace asi 200 lidí žádajících vypsání prezidentských voleb, zvýšení mezd a propuštění politických vězňů.
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Vrtulníky, krytí a překvapení. Generál odhalil, jak Američané dopadli Madura
Šéf amerického vojenského velitelství pro Střední a Jižní Ameriku a Karibik (SOUTHCOM) generál Francis Donovan navštívil Venezuelu od Madurova sesazení 3. ledna už dvakrát.
Rodríguezové prozatímní vláda a Washington se od Madurova únosu snaží normalizovat vzájemné vztahy ve všech oblastech. Obě země v březnu obnovily diplomatické vztahy, přerušené od roku 2019, a USA plánují znovu otevřít svou ambasádu v Caracasu. Americký prezident Donald Trump také postupně uvolňuje sankce proti této jihoamerické zemi, která přijala nové zákony o ropě a těžebním průmyslu, čímž tyto sektory otevřela soukromému a zahraničnímu kapitálu.
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3. ledna 2026