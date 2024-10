Stěží pochopíte moderní svět, obhajuje arcibiskup Varšavy povinné náboženství

„Jedna hodina náboženské výuky týdně by měla být pro všechny žáky naprosto povinná, protože žijeme v evropské civilizaci,“ řekl kardinál. Tvrdí, že bez znalosti křesťanství nelze pochopit evropské umění, hudbu a architekturu. „Bez konkrétních znalostí v této oblasti budou mladí lidé jen těžko chápat mechanismy, které řídí moderní svět, Evropu a Polsko,“ dodal.

Jeho vyjádření přichází jen pár dní poté, co polské ministerstvo školství představilo plány na snížení počtu hodin náboženství ve školách na polovinu. I když hodiny náboženské výuky navštěvuje většina polských žáků, jejich podíl v posledních letech klesá a vedou se debaty o tom, zda by měly v současné podobě pokračovat a kdo by je měl financovat.

Průzkum z roku 2022 ukázal, že 44 procent veřejnosti si přeje jejich úplné zrušení. Dva další průzkumy z roku 2019 zjistily, že velká většina respondentů je pro ukončení jejich financování z veřejných zdrojů.

Hodiny náboženství v Polsku v současnosti financují a pořádají veřejné školy, ale učitele a osnovy vybírá katolická církev. Výuka se nicméně odlišuje od ostatních evropských zemí, kde tyto hodiny sestávají z výuky o různých náboženstvích a systémech víry, zatímco v Polsku se z velké části skládají z katolického katechismu.