Sociologové náboženství kdysi předpokládali, že svět bude čím dál sekularizovanější a náboženství bude na ústupu. Raketový nástup náboženského fundamentalismu na scénu je pak donutil upravit jejich teorie. O Evropě nicméně stále mluvili jako o „výjimečném případu“, který se úbytkem věřících výrazně liší od zbytku světa.
V posledních letech je obraz jiný. V Británii či Francii jsou příslušníci generace Z stále častěji vidět na bohoslužbách a v průzkumech se méně než jejich rodiče a prarodiče identifikují jako ateisté. Například podle průzkumu OnePoll se za ateisty považuje jen 13 procent britských respondentů ve věku 18-24 let a 62 procent říká, že jsou velmi spirituální.
V USA se ke křesťanství hlásí republikáni orientující se na konzervativní bělochy, zatímco demokraté se soustředí na imigranty.