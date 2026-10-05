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Na základní škole v Trnavě chtěl žák napadnout spolužáka tužkou

Autor: ,
  12:24
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Cum Okolo / Alamy / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Na základní škole v západoslovenské Trnavě údajně chtěl žák napadnout spolužáka pomocí obyčejné tužky. Na místě zasahuje policie. Jde již o několikátý incident ve slovenské škole za posledních několik dní.

Incident se podle portálu Plus jeden deň stal prý během hry mezi trojicí dětí, web Noviny.sk ale uvádí, že se děti popraly. Jedno z nich chtělo spolužáka píchnout do krku obyčejnou tužkou. Zabránila mu v tom učitelka.

Policejní mluvčí Zlatica Antalová potvrdila, že policie byla ráno přivolaná do jedné z trnavských škol, kde se údajně stal incident mezi žáky.

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Policisté věc prověřili a případem se nadále zabývají. Nikomu se nic nestalo, uvedla Antalová. Další podrobnosti k případu nemohla zveřejnit vzhledem k věku zúčastněných osob.

Minulý týden na základní škole na severu Slovenska 13letý chlapec zabil učitelku a spolužačku. Ještě jednu pedagožku nožem zranil. Útočníka zadržela policie a podle médií byl umístěn na psychiatrické oddělení. Kvůli nízkému věku není trestně odpovědný.

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Střední školy
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