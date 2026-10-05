Incident se podle portálu Plus jeden deň stal prý během hry mezi trojicí dětí, web Noviny.sk ale uvádí, že se děti popraly. Jedno z nich chtělo spolužáka píchnout do krku obyčejnou tužkou. Zabránila mu v tom učitelka.
Policejní mluvčí Zlatica Antalová potvrdila, že policie byla ráno přivolaná do jedné z trnavských škol, kde se údajně stal incident mezi žáky.
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Policisté věc prověřili a případem se nadále zabývají. Nikomu se nic nestalo, uvedla Antalová. Další podrobnosti k případu nemohla zveřejnit vzhledem k věku zúčastněných osob.
Minulý týden na základní škole na severu Slovenska 13letý chlapec zabil učitelku a spolužačku. Ještě jednu pedagožku nožem zranil. Útočníka zadržela policie a podle médií byl umístěn na psychiatrické oddělení. Kvůli nízkému věku není trestně odpovědný.
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