Na východě Rakouska havarovalo auto s deseti migranty, pronásledovala je policie

Vozidlo přes hranici pronásledovala maďarská policie, protože řidič na území Maďarska odmítl zastavit. V městečku Andau nedaleko hranic ale šofér ztratil nad autem kontrolu a narazil do zemědělského stavení.
Při srážce byl ve vozidle vklíněn a utrpěl zranění. Převážel tři lidi z Turecka a sedm z Afghánistánu, mezi nimi dvě dívky ve věku sedmi a deseti let. Záchranáři zraněné rozvezli do tří nemocnic. Řidiče z auta museli vyprostit hasiči a pak ho vrtulník přepravil do nemocnice ve Vídeňském Novém Městě (Wiener Neustadt).
V létě 2022 v Burgenlandu při nehodě přeplněné dodávky, která převážela migranty, přišli o život tři lidé.