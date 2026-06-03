„Na vrchol se letos dostalo více než tisíc horolezců, přesné číslo čeká na potvrzení,“ řekl AFP představitel nepálského turistického úřadu. Podle agentury nejrušnější jarní sezonu měl dosud rok 2019 s 877 výstupy. Agentura se odvolává na projekt Himalayan Database, který výstupy na vrchol ve výšce 8 849 metrů soustavně sleduje.
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Nepálské úřady již dříve uvedly, že zahraničním horolezcům vydaly skoro 500 povolení pro výstup na Everest, což byl podle specializovaných serverů meziroční nárůst. Letos na jaře bylo podle AFP možné se dostat na vrchol Everestu jen z nepálské strany, obvykle je to možné i z Číny.
Každé povolení na výstup na Everest stojí zahraničního horolezce nyní 15 tisíc dolarů. Ze všech nepálských vrcholů je po Everestu největší poptávka ze strany zahraničních návštěvníků.
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V posledních letech zaznívají kritiky kvůli nadměrnému turismu na Everestu a souvisejícímu znečištění hory. Týká se to především nižších poloh než je vrchol.
Na ten ve středu 20. května vystoupilo 274 lidí, což byl nejvyšší počet výstupů za jeden den od prvního potvrzeného zdolání nejvyšší hory na světě v roce 1953.
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5. července 2024