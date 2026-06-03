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Rekordní sezona. Na Everest vystoupalo přes tisíc lidí, neodradil je ani zvýšený poplatek

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  15:18
Na vrchol Everestu, nejvyšší hory světa, v letošní jarní sezoně vystoupalo přes tisíc lidí, informovaly nepálské úřady. Jedná se o rekordní číslo. Horolezce neodradilo ani zvýšení poplatku pro zahraniční zájemce, který vzrostl na 15 tisíc dolarů (312 tisíc korun). Jarní sezona skončila na konci května.
Horolezci vyrážejí z tábora 3, aby pokračovali ve výstupu na vrchol Everestu....

Horolezci vyrážejí z tábora 3, aby pokračovali ve výstupu na vrchol Everestu. (19. května 2026) | foto:  Furte Sherpa, AFPProfimedia.cz

Odpadky na Mount Everestu
Odpadky na Mount Everestu
Odpad po cestě na horu Mount Everest (21. května 2018)
Příslušníci armády nakládají odpad z cesty na Mount Everest (27. května 2019)
40 fotografií

„Na vrchol se letos dostalo více než tisíc horolezců, přesné číslo čeká na potvrzení,“ řekl AFP představitel nepálského turistického úřadu. Podle agentury nejrušnější jarní sezonu měl dosud rok 2019 s 877 výstupy. Agentura se odvolává na projekt Himalayan Database, který výstupy na vrchol ve výšce 8 849 metrů soustavně sleduje.

VIDEO: Turisté se na Everestu poprali o místo na fotce, zasahovala policie

Nepálské úřady již dříve uvedly, že zahraničním horolezcům vydaly skoro 500 povolení pro výstup na Everest, což byl podle specializovaných serverů meziroční nárůst. Letos na jaře bylo podle AFP možné se dostat na vrchol Everestu jen z nepálské strany, obvykle je to možné i z Číny.

Každé povolení na výstup na Everest stojí zahraničního horolezce nyní 15 tisíc dolarů. Ze všech nepálských vrcholů je po Everestu největší poptávka ze strany zahraničních návštěvníků.

Nejvyšší hora za 360 tisíc. Nepál prudce zdražil poplatky za výstup na Everest

V posledních letech zaznívají kritiky kvůli nadměrnému turismu na Everestu a souvisejícímu znečištění hory. Týká se to především nižších poloh než je vrchol.

Na ten ve středu 20. května vystoupilo 274 lidí, což byl nejvyšší počet výstupů za jeden den od prvního potvrzeného zdolání nejvyšší hory na světě v roce 1953.

5. července 2024
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