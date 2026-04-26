Jako v bazénu. Trump nařídil pokrýt dno jezírka u Lincolnova památníku modrou

Autor: ,
  9:51
Na pokyn amerického prezidenta Donalda Trumpa pracovníci v sobotu pokrývali dno slavného jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu modrým materiálem používaným v bazénech. Šéf Bílého domu nařídil renovaci jezírka s tím, že je podle něj špinavé a že celé roky protékalo.
Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku...

Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Dno bude nově natřeno na modrou. (24. dubna 2026) | foto: ČTK

13 fotografií

Nová barva dna má podle Trumpa připomínat odstín modré na americké vlajce. Prezident o plánu na renovaci jezírka starého více než 100 let hovořil ve videu zveřejněném ve čtvrtek na účtu Bílého domu na sociální síti X.

Republikánský prezident řekl, že se rozhodl pokrýt dno vyhotovené z žulového kamene povrchem, který se používá v bazénech. Zmínil své zkušenosti získané během své kariéry v oblasti nemovitostí a uvedl, že projektem pověřil své známé dodavatele.

Zlato, kam se podíváš. Trump mění Oválnou pracovnu, se střídmostí je konec

Projekt je součástí Trumpovy iniciativy zkrášlit hlavní město před oslavami 250. výročí založení Spojených států 4. července. Bude stát přibližně 1,5 milionu dolarů (31,2 milionu Kč) a vyhotovení potrvá zhruba tři týdny, sdělil Trump.

Jezírko dlouhé 610 metrů leží mezi Lincolnovým památníkem a Washingtonovým monumentem. Bylo postaveno v letech 1922 až 1923 a stalo se významnou památkou Washingtonu. V roce 1963 bojovník za občanská práva Martin Luther King přednesl svůj slavný projev I Have A Dream (Mám sen) ze schodů Lincolnova památníku s výhledem na jezírko.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Soud rozhodne o vazbě pro zadrženého v Bulharsku v kauze žhářského útoku

Policie přivezla k Okresnímu soudu v Pardubicích Američanku obviněnou v...

Okresní soud v Pardubicích v neděli odpoledne rozhodne o vazbě pro člověka zadrženého v Bulharsku v souvislosti se žhářským útokem na výrobní halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích, řekl soudce...

26. dubna 2026  10:23

Mladý řidič přejel na Jablonecku v zatáčce do protisměru, čelní střet nepřežil

ilustrační snímek

Mladý řidič zemřel v sobotu večer na Jablonecku při čelním střetu dvou osobních aut poté, co ze zatím nezjištěných důvodů v mírné levotočivé zatáčce přejel do protisměru.

26. dubna 2026  10:14

Policie odložila případ chlapce, který zemřel při brigádě na Klatovsku

Ve firmě v obci Velké Hydčice na Klatovsku zemřel ve středu ráno patnáctiletý...

Policisté odložili případ smrti patnáctiletého chlapce z Ukrajiny, který zemřel loni v srpnu při nelegální brigádě ve firmě ve Velkých Hydčicích na Klatovsku. Ruku mladého cizince tehdy zachytil...

26. dubna 2026  10:02

Z manosféry se šíří strašně nebezpečné blbosti. Mohou ublížit, varuje spisovatel

Premium
Po letech strávených v Nizozemsku se rozhodl opustit skvěle placený manažerský...

Po letech strávených v Nizozemsku se rozhodl opustit skvěle placený manažerský post, aby si splnil sen a začal se živit literaturou a filmem. Po dekádě studia tvůrčího psaní začal Petr Hanel druhé...

26. dubna 2026

Město plné pastí na cyklisty. Jezdců v Praze přibývá, chybí nejen bezpečné trasy

Mnoho Pražanů vyrazilo do zaměstnání na kole. (16. června 2011)

Na kole by po metropoli jezdili častěji, ale bojí se. Podobnou zkušenost popisuje řada Pražanů, kteří jinak kolo běžně využívají alespoň rekreačně. Bariérou pro každodenní jízdu přitom často není...

26. dubna 2026

Jako v bazénu. Trump nařídil pokrýt dno jezírka u Lincolnova památníku modrou

Americký prezident Donald Trump nařídil renovaci jezírka u Lincolnova památníku...

Na pokyn amerického prezidenta Donalda Trumpa pracovníci v sobotu pokrývali dno slavného jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu modrým materiálem používaným v bazénech. Šéf Bílého domu nařídil...

26. dubna 2026  9:51

Učitel a vývojář her. Cílem útočníka ve Washingtonu byla Trumpova vláda

Americký prezident Donald Trump sdílel záběr ze zadržení útočníka, který...

Cílem muže, který údajně střílel na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, byli představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Zadržený Cole Tomas Allen to sdělil orgánům...

26. dubna 2026  9:26

Jiřina Bohdalová oslaví 95 let. Herečce v Hybernii popřeje Donutil, Šíp i Polívka

Jiřina Bohdalová (Karlovy Vary, 3. července 2022)

Legendární herečka Jiřina Bohdalová oslaví 3. května pětadevadesát let. Jediná veřejná oslava se však koná už v neděli 26. dubna v pražském divadle Hybernia. V rámci natáčení narozeninového vysílání...

26. dubna 2026

Roboti už nakukují i do domácností. Učí se uklízet i vázat kytice

Robot čínské společnosti X Square aranžuje květiny do vázy. (21. dubna 2026)

Na úterní přehlídce nejmodernějších robotů čínské společnosti X Square Robot se pozvaným hostům naskytl neobvyklý výjev. Humanoidní stroje se pustily do netradičních úkolů a sbíraly odpadky nebo...

26. dubna 2026

Tajná služba evakuovala Trumpa z galavečeře, na místě zadržela střelce

Agenti tajné služby zasahují proti střelci během večeře korespondentů Bílého...

Tajná služba v noci na neděli evakuovala amerického prezidenta Donalda Trumpa z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co střelec začal střílet v hotelu, kde se událost konala....

26. dubna 2026  2:53,  aktualizováno  8:56

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

U Žalmanova roste D6, kvůli tvrdému podloží používají velká pikovací kladiva

ŘSD aktuálně pracuje na výstavbě části dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje se stavbami dalších částí dálnice D6 v Karlovarském kraji. Na úseku mezi Žalmanovem a Knínicemi se aktuálně pracuje na odvodnění, zakládání mostů a...

26. dubna 2026  8:54

Rusům pomáhá v těžkých časech čarodějnice, kvůli válce se zvedl zájem o mystiku

Ilustrační snímek

Samozvaná čarodějnice Natalja Malinovská má nové zákazníky: vojáky bojující na východě Ukrajiny, které stejně jako rostoucí počet Rusů láká na pozadí války a ekonomické nejistoty nadpřirozeno....

26. dubna 2026  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.