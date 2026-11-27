Costa nezmínil tři země, které půjčku nepodpořily. Proti další podpoře Ukrajiny se ale dlouhodobě staví Česko, Slovensko a Maďarsko.
Na summitu EU podpořilo půjčku pro Ukrajinu 24 zemí, uvedl Costa
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Neprůjezdná dálnice D1, kolabující veřejná doprava. Česko bojuje se sněhem
Dopravu v Česku od rána komplikuje sníh, policie řeší kromě řady nehod také uvázlé kamiony. Kvůli nim byla zcela neprůjezdná dálnice D1, zdržení zde bylo až čtyřhodinové. Rakouská policie večer...
Tři grácie jedou z pařby. Fotka Paris a spol. završila ohavnou éru bulváru
Britney, Paris a Lindsay. Tři celebrity, tři nejoblíbenější cíle hollywoodských paparazzi. Svatá trojice. Když je přesně před dvaceti lety vyfotili pohromadě, nebyl to jen důkaz nezvyklého...
Vyhořelé Orlí hnízdo chystají na zimu. Takto po požáru vypadá uvnitř
Takzvané Orlí hnízdo, někdejší horská chata v Bavorských Alpách, kterou příležitostně navštěvoval Adolf Hitler, se vzpamatovává z ničivého požáru. Stavební čety nyní pracují na zabezpečení objektu...
To je on? Ano! Odstrkovaný Putin zaujal jaderným kufříkem i tlustými podrážkami
Ruský diktátor Vladimir Putin si s sebou na jednání v Číně přivezl i obligátní jaderný kufřík. Alespoň to tvrdí jeho propagandista Jevgenij Popov, jemuž to na kameru potvrdil muž, který záhadný kufr...
Školní autobus se střetl s autem. Řidička je mrtvá, zraněné děti vytahovali okénkem
Tragicky skončila dopolední čelní srážka autobusu s předškolními dětmi, které jely z divadelního představení, a osobního auta na severním Plzeňsku mezi Třemošnou a Kaznějovem. Řidička osobního auta...
Na summitu EU podpořilo půjčku pro Ukrajinu 24 zemí, uvedl Costa
Na summitu EU podpořilo 24 členských zemí novou půjčku pro Ukrajinu ve výši 45 miliard eur, přičemž Bulharsko souhlas podmínilo využitím své části pouze na nevojenské účely a podporu bulharské...
Z kohoutků tečou léky, sucho zvýšilo jejich koncentraci. Čističky si s nimi neporadí
Léky na tlak, dnu, bolest i na cukrovku. Hydrologové v českých tocích loni našli desítky druhů léčiv, hygienici jejich stopy i v pitné vodě. Limity pro ně neexistují. A co s námi dělá jejich směs,...
Poslankyně dorazila k řečništi s boxem kurýrů s jídlem na zádech
Poslankyně Irena Ferčíková Konečná (Zelení) zvolená za Piráty dorazila k řečnickému pultu ve Sněmovně při druhém čtení vládního návrhu zákona o platformové práci na zádech s boxem, se kterým doručují...
„Slepá ulička na začátku Evropy.“ Zavření hranic Estonska s Ruskem rozdělí rodiny
Uzavření estonských přechodů do Ruska zkomplikuje lidem cestování za prací i za rodinou. Někteří se obávají, že přijdou o možnost vídat blízké, a to včetně příbuzných na okupované Ukrajině. Náhradní...
Chcete vyšší plat? Ukažte, co nového firmě přinášíte, radí expertka
Větší samostatnost, nové kompetence nebo složitější projekty. To všechno mohou být argumenty, kterými zaměstnanec podloží žádost o vyšší mzdu. „Zaměstnanec může například poukázat na to, že když na...
Juchelka schytal kritiku za krok k legalizaci švarcsystému a vzal zpátečku
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka vzdal pokus změnit definici závislé práce. Jeho návrh vyvolal ostrou kritiku odborů i části opozice, že by jeho návrh mohl legalizovat švarcsystém....
Internetové podvody před Vánocemi. Expert radí, kdy vám pomůže pojištění
Před Vánoci přibývá falešných e-shopů, podvodných zpráv o doručení zásilek i telefonátů falešných bankéřů. Stačí chvíle nepozornosti a člověk může přijít o tisíce korun. Kdy má šanci získat peníze...
Neprůjezdná dálnice D1, kolabující veřejná doprava. Česko bojuje se sněhem
Dopravu v Česku od rána komplikuje sníh, policie řeší kromě řady nehod také uvázlé kamiony. Kvůli nim byla zcela neprůjezdná dálnice D1, zdržení zde bylo až čtyřhodinové. Rakouská policie večer...
Krym se ponořil do tmy. Elektřina vypadla kvůli havárii mimo poloostrov, tvrdí úřady
Ruskem okupovaný ukrajinský poloostrov Krym a město Sevastopol se dnes ocitly bez elektřiny. Důvodem se stala havárie energetického zařízení mimo poloostrov, oznámily společnosti Krymenergo a...
Děkuji vrahům a dealerům. Trump do svátečního vzkazu zapletl migraci i volby
Americký prezident Donald Trump na Den díkůvzdání, jeden z nejdůležitějších amerických svátků, popřál americkým patriotům, ale také vrahům, drogovým dealerům nebo lidem, kteří tak tvrdě pracovali na...
Modrá tramvaj MAGNA-TILES v Praze: Vyrazte s dětmi a hrajte o stavebnice
Betlém, horké kakao a jeden společný úkol: najít modrou tramvaj MAGNA-TILES. Spojte adventní procházku Prahou s pátráním po vozu, jehož fotka vám...
V osadě na východě Slovenska uhořelo dítě, další dvě jsou nezvěstné
Jedno dítě zemřelo a další dvě jsou nezvěstné po nočním požáru několika obydlí na východním Slovensku. Policejní mluvčí Ingrida Pavlovská v podvečer informovala o nálezu pozůstatků při dokumentování...
Socha rudoarmějce musí z náměstí pryč, shodli se konečně v Pardubicích
Dlouholetá debata o osudu sochy Rudoarmějce na náměstí Republiky v Pardubicích by mohla skončit. Nová středopravicová radniční koalice se shodla na tom, že sousoší s rudoarmějcem je vhodné přemístit...