Technologický koncern Rohde & Schwarz, který působí i v Česku, uvedl, že areálu jeho firmy v mnichovské části Berg am Laim se útok přímo nedotkl.
Policie ve svém prohlášení informuje o firmě, před kterou zápalné bomby dopadly, jen jako o „podniku ze zbrojní oblasti“. Rohde & Schwarz má v Mnichově hlavní sídlo, působí v elektrotechnickém průmyslu a komunikační či měřicí přístroje dodává například i německé armádě. Závody má ve více než sedmi desítkách zemí světa, jeden také v jihočeském Vimperku.
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Policie v souvislosti s pokusem o žhářský útok zadržela na čerpací stanici dva bulharské občany. Podle webu BR24 se jedná o 28letou ženu a 38letého muže.
Zápalné bomby vyhodili pachatelé z okna automobilu. Jedna z nich zapálila stavební kontejner. Svědek přivolal policii, která požár rychle uhasila. Škoda je podle ní nízká. Zranění nikdo neutrpěl. Na místě vyšetřovatelé našli další hořlavou bombu, která ale nebyla zapálená.
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