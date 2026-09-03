Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na staveniště v Mnichově zaútočili žháři. Policie vidí politický motiv

Autor: ,
  9:12aktualizováno  9:38
Staveniště před sídlem technologické firmy v Mnichově se stalo terčem žhářského...

Staveniště před sídlem technologické firmy v Mnichově se stalo terčem žhářského útoku. (3. září 2026) | foto: ČTK

Staveniště před sídlem technologické firmy v Mnichově se stalo terčem žhářského...
Staveniště před sídlem technologické firmy v Mnichově se stalo terčem žhářského...
Staveniště před sídlem technologické firmy v Mnichově se stalo terčem žhářského...
Staveniště před sídlem technologické firmy v Mnichově se stalo terčem žhářského...
5 fotografií
Staveniště před sídlem technologické firmy v Mnichově se v noci stalo terčem žhářského útoku. Podle mluvčího zemského kriminálního úřadu (LKA) policie případ vyšetřuje jako pokus o útok s politickým motivem. Policie zadržela dva podezřelé Bulhary. Firma Rohde & Schwarz, na kterou útok zjevně mířil, dodává zboží i ozbrojeným silám. Škoda vznikla jen malá, informoval web bavorského rozhlasu BR24.

Technologický koncern Rohde & Schwarz, který působí i v Česku, uvedl, že areálu jeho firmy v mnichovské části Berg am Laim se útok přímo nedotkl.

Policie ve svém prohlášení informuje o firmě, před kterou zápalné bomby dopadly, jen jako o „podniku ze zbrojní oblasti“. Rohde & Schwarz má v Mnichově hlavní sídlo, působí v elektrotechnickém průmyslu a komunikační či měřicí přístroje dodává například i německé armádě. Závody má ve více než sedmi desítkách zemí světa, jeden také v jihočeském Vimperku.

Sabotáž v Německu odpojila elektrárny. Napětí mezi Berlínem a Moskvou eskaluje

Policie v souvislosti s pokusem o žhářský útok zadržela na čerpací stanici dva bulharské občany. Podle webu BR24 se jedná o 28letou ženu a 38letého muže.

Zápalné bomby vyhodili pachatelé z okna automobilu. Jedna z nich zapálila stavební kontejner. Svědek přivolal policii, která požár rychle uhasila. Škoda je podle ní nízká. Zranění nikdo neutrpěl. Na místě vyšetřovatelé našli další hořlavou bombu, která ale nebyla zapálená.

Německo zná podezřelé z útoku v Lipsku. Moskva si předvolala diplomata
Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

Satelitní snímky zachycují údolí u hranice Nepálu a Číny před ničivými...

Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...

Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...

Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...

Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

Kyanid, tajné služby a tři muži. Exhumace a nová výpověď mohou objasnit Masarykovu smrt

Premium
Na hřbitově v Lánech probíhá exhumace těla Jana Masaryka. Odborníci doufají, že...

Policejní páska uzavřela ve středu ráno lánský hřbitov. U vchodu všechny příchozí zastavila policejní hlídka v uniformě. Na místě pak policejní vyšetřovatelé otevřeli jednu z místních hrobek a...

3. září 2026

Vlak se srazil s popelářským vozem a vykolejil. Sedm zraněných

Nehoda vlaku a popelářského vozu v Prostějově. (2. září 2026)

Na okraji Prostějova se ve středu odpoledne střetl motorový vlak s popelářským vozidlem. Při srážce motorový vůz částečně vykolejil. Zranilo se sedm lidí, tři z nich středně těžce. Doprava na trati...

2. září 2026  14:23,  aktualizováno  3. 9. 9:51

První česká střela s plochou dráhou letu prošla testy a je v hledáčku NATO

Vizualizace střely s plochou dráhou letu Narwhal

Česká technologická společnost LPP Holding úspěšně dokončila testování první střely s plochou dráhou letu Narwhal, která je schopná zasáhnout cíl na více než 600 kilometrů. A zatímco konstruktéři už...

3. září 2026  9:48

Vláda neuspěla. Šámal zůstane soudcem v kauze Pavlovy kompetenční žaloby

Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)

Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda, plénum Ústavního soudu jí však nevyhovělo. V...

3. září 2026  9:19,  aktualizováno  9:47

Soud rozhoduje o propuštění trojnásobného vraha Hejny, u jednání je přes webkameru

Doživotně odsouzený Jaroslav Hejna u soudu v roce 2005

Doživotně odsouzený trojnásobný vrah Jaroslav Hejna znovu žádá o podmínečné propuštění. O jeho žádosti dnes rozhoduje Okresní soud v Šumperku. Pokud by Hejna uspěl, stal by se prvním člověkem v Česku...

3. září 2026  7:30,  aktualizováno  9:41

Na staveniště v Mnichově zaútočili žháři. Policie vidí politický motiv

Staveniště před sídlem technologické firmy v Mnichově se stalo terčem žhářského...

Staveniště před sídlem technologické firmy v Mnichově se v noci stalo terčem žhářského útoku. Podle mluvčího zemského kriminálního úřadu (LKA) policie případ vyšetřuje jako pokus o útok s politickým...

3. září 2026  9:12,  aktualizováno  9:38

Estonský ministr obrany končí kvůli skandálu s koupí munice pro Ukrajinu

Estonský ministr obrany Hanno Pevkur (20. srpna 2026)

V souvislosti se skandálem kolem objednávek dělostřelecké munice pro Ukrajinu oznámil svou rezignaci estonský ministr obrany Hanno Pevkur. Své rozhodnutí oznámil ve vysílání televizního pořadu...

3. září 2026  9:31

Průměrná mzda vystoupala na 51 966 korun, proti loňsku je o 6,4 procenta vyšší

ilustrační snímek

Průměrná mzda českých zaměstnanců se ve druhém letošním čtvrtletí zvedla meziročně o 6,4 procenta a dosáhla tak 51 966 korun. V reálném vyjádření, tedy po zohlednění inflace, stoupla o 4,3 procenta.

3. září 2026  9:11

Do voleb v Pardubicích jde devět uskupení. Kampaň už zahájilo ANO i opoziční ODS

Do říjnových komunálních voleb vede kandidátku hnutí ANO v Pardubicích současný...

Stejný čas, jen pár stovek metrů od sebe. Dvě nejúspěšnější strany minulých komunálních voleb v Pardubicích zahájily letošní kampaň. Hnutí ANO by rádo vládlo ve stávající koalici, ODS pozvalo na...

3. září 2026  9:03

GLOSA: Bočan chtěl tvořit pravdu či aspoň „myšlénečku“. Ale musel točit i Partu hic

Filmový a televizní režisér Hynek Bočan v kulturním magazínu Za scénou

„Dnes to vypadá jako legrace, ale úplná sranda to nebyla,“ zazní trefně v dokumentu Bočan, v němž poslední žijící filmař československé nové vlny nechal nahlédnout i do svých osobních deníků. Ač jde...

3. září 2026  8:55

Valorizace důchodů přehledně. Jak, kdy a o kolik se zvyšují penze?

Valorizace důchodů má penzisty chránit před dopadem zdražování.

Důchodce čeká v lednu 2027 další pravidelná valorizace důchodů. Letos se zvyšovala základní i procentní výměra, důchody v průměru stouply o 668 korun. Podle dosavadních údajů se zdá, že v roce 2027...

3. září 2026  8:12

Praha chystá páté metro. Spojí smíchovské nádraží, Pankrác i Letňany

Čelní stěna na konci budovaného úseku, v budoucnu zde budou pokračovat směr...

Z Bohdalce na nákladové nádraží Žižkov za 3,5 minuty. Přesně tak dlouho by měla trvat cesta metrem E, které má v budoucnu propojit smíchovské nádraží a zatím neexistující Terminál Sever. Rada města...

3. září 2026  7:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.