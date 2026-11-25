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Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
Neprůjezdná dálnice D1, kolabující veřejná doprava. Česko bojuje se sněhem
Dopravu v Česku od čtvrtečního rána komplikuje sníh, policie řeší kromě řady nehod také uvázlé kamiony. Kvůli nim byla zcela neprůjezdná dálnice D1, zdržení zde bylo až čtyřhodinové. Rakouská policie...
Tři grácie jedou z pařby. Fotka Paris a spol. završila ohavnou éru bulváru
Britney, Paris a Lindsay. Tři celebrity, tři nejoblíbenější cíle hollywoodských paparazzi. Svatá trojice. Když je přesně před dvaceti lety vyfotili pohromadě, nebyl to jen důkaz nezvyklého...
Vyhořelé Orlí hnízdo chystají na zimu. Takto po požáru vypadá uvnitř
Takzvané Orlí hnízdo, někdejší horská chata v Bavorských Alpách, kterou příležitostně navštěvoval Adolf Hitler, se vzpamatovává z ničivého požáru. Stavební čety nyní pracují na zabezpečení objektu...
Putinovi při dosedu vyletěly nohy do vzduchu. Nechtěně ukázal své podpatky
Ruský prezident Vladimir Putin ve středu zavrávoral při dosednutí do křesla. Při setkání se sultánem Bruneje v Kremlu se totiž zakymácel tak, že mu vyletěly nohy do vzduchu. Nechtěně přitom odhalil i...
Těžce zraněná holčička i její matka ve Zdibech. Pokousal je jejich vlastní pes
Těžce zraněné dítě a zraněná jeho matka. To je výsledek ranního incidentu z obce Zdiby severně od Prahy. Dítě tam napadl jejich vlastní pes, žena se dítěti snažila pomoci. Přivolaní strážníci zvíře...
Rekonstrukce zločinu: viní ji, že zavraždila tři své novorozence, partnera chtěla upálit
Středočeská policie obvinila osmatřicetiletou mnohonásobnou matku z Berounska z vražd tří novorozenců. Podle policie chtěla také upálit partnera a týrala předškolního syna. Hrozí jí doživotí.
Do války míří desítky Brazilců. Rusové je lákají na velké peníze, jenže je to podfuk
Slibují miliony a službu v zázemí bez nutnosti znalosti ruštiny. Brazilští náboráři lákají krajany do ruské armády, v Moskvě jim ale podstrčí k podpisu plnou moc k účtu a pošlou je přímo na frontu.
S dárky letos poradí AI. Češi jí svěří výběr pro babičku i manžela
Při výběru dárků letos poprvé sehraje výraznou roli umělá inteligence. Češi se už naučili využívat AI k řadě úkolů a nezdráhají se chatbotům popsat zájmy svých blízkých, rozpočet i termín doručení...
Slavíky mají Ewa Farna, Noid Bárta, Kabát i Charlotte Gott. Síň slávy vítá Nedvědy
Český slavík 2026 zná vítěze. Trofej v kategorii Zpěvák získal Václav Noid Bárta. Píseň roku si připsal Marek Ztracený. Zpěvačkám vládne Ewa Farna, která se stala také absolutní slavicí. V kategorii...
Český slavík 2026: Kdo vyhrál letošní ročník
O vítězích hudební ankety Český slavík 2026 je rozhodnuto. Překvapení se nekonalo, hlavní kategorie zpěvačka, zpěvák i skupina roku vyhráli stejní interpreti jako loni. Objevem roku se stala...
USA jsou vůči Rusku slabé a málo tlačí, Putin nemůže být přítel, kritizuje Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil hlubokou frustraci nad tím, co označil za slabý postoj Spojených států vůči Rusku. Podle něj k agresorovi nelze přistupovat neutrálně. V rozhovoru,...
Za neznámou látkou dusící návštěvníky koncertu byl gang zlodějů. Udeřili potřetí
Britská policie pátrá po malé skupině organizovaných zločinců, kteří podle ní zřejmě využili rozptýlení neznámé látky do vzduchu během koncertu amerického rappera Dona Tolivera, aby kradli mezi...
Tisíce domácností na jihu Prahy jsou bez tepla a teplé vody. Oprava potrvá do noci
Lidé v části Prahy 12 a Prahy 4 jsou od pátečního rána bez tepla a teplé vody. Důvodem je porucha na potrubí v pražské Krči u křižovatky Zálesí a Štúrova, která dočasně ovlivňuje dodávky pro asi 26...
Meteorologové rozšířili výstrahu. Na jihu a západě Čech hrozí v noci a ráno ledovka
Před nebezpečným mrznoucím mrholením varovali meteorologové v mimořádné večerní výstraze. Tvorba ledovky hrozí v jižní a jihozápadní části Čech. Nebezpečí kluzkých povrchů potrvá během noci na sobotu...
OpenAI žaluje firmu Apple za vyzrazení obchodního tajemství
Společnost OpenAI, která stojí za chatbotem s umělou inteligencí (AI) ChatGPT, zahájila nové soudní řízení proti společnosti Apple. Obviňuje ji z krádeže obchodního tajemství a z toho, že brání...
Putin vztyčil vlajku na nové jaderné ponorce Perm. Slíbil další modernizaci
Rusko hodlá pokračovat v modernizaci svého vojenského námořnictva, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin, který se dnes zúčastnil slavnostního vztyčení vlajky na nové jaderné ponorce Perm, prvním...
Ruská letadla provokují v Asii. Mluví se o přípravě na globální válku po boku Číny
Ruské provokativní akce vyvolávají znepokojení v asijsko-pacifickém regionu. Ruská letadla pronikají do zón protivzdušné obrany Jižní Koreje, Japonska i Tchaj-wanu. Podle pozorovatelů Moskva tímto...