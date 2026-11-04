Vrcholnou schůzku pořádá Slovensko, které skupině V4 od letošního července předsedá a mezi jehož priority patří rozšiřování EU. Český prezident Petr Pavel a jeho kolegové ze Slovenska, Maďarska a Polska Peter Pellegrini, András Baka a Karol Nawrocki mají diskutovat také o zahraniční politice, včetně podpory Ukrajiny, její poválečné obnovy a možného členství v unii.
Visegrádská skupina vznikla v roce 1991 v maďarském Visegrádu s cílem podpořit začlenění středoevropských zemí do euroatlantických struktur. Čtveřice států se každoročně střídá v jejím předsednictví, které je spojeno s pořádáním prezidentských summitů. Loni takové setkání hostilo Maďarsko, příští rok v červenci převezme předsednictví skupiny Česko.
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Babiš ve Varšavě
Český premiér Andrej Babiš bude zato ve středu jednat ve Varšavě s šéfem polské vlády Donaldem Tuskem. Hlavními tématy budou bilaterální vztahy, víceletý rozpočet Evropské unie, energetika či posílení spolupráce v bezpečnosti a obranném průmyslu, uvedl český úřad vlády. Babiš by měl s Tuskem jednat také o migraci a o posílení konkurenceschopnosti unijní ekonomiky.
Česká republika má s Polskem silné ekonomické vazby. Polsko patří mezi hlavní obchodní partnery českých podniků a české a polské firmy na obou trzích realizují významné investice. Od loňského září vrtulníky české armády pomáhají s ochranou polské východní hranice.
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Babišova vláda mimo jiné prosazuje mimořádnou daň na rafinerie, která se podle představitelů českého kabinetu podobá obdobnému polskému návrhu. Česká daň by nejvíce dopadla na českou dceřinou společnost polského koncernu Orlen, ve kterém má podíl i polský stát.