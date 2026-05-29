Slovensko vymírá pátý rok po sobě, migrací přibylo jen 31 lidí a to nestačí

Autor: ,
  9:51
Na konci března mělo Slovensko 5 405 368 obyvatel, tedy o 10 422 lidí méně než před rokem. V prvním letošním čtvrtletí se prohloubil pokles celkového počtu obyvatel, když pokračovalo snižování porodnosti a výrazně méně obyvatel země získala díky zahraniční migraci, informoval slovenský statistický úřad.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V prvním čtvrtletí se v zemi narodilo 9964 živých dětí, o 425 méně než před rokem. Naopak, zemřelo 14 034 lidí, což představuje pokles o 463 zesnulých oproti prvnímu loňskému čtvrtletí.

Přirozený úbytek obyvatelstva už téměř netlumila zahraniční migrace. Za první tři měsíce se na Slovensko přistěhovalo 1208 lidí, naopak vystěhovalo se 1177. Díky tomu Slovensko získalo jen 31 obyvatel, tedy o 416 lidí méně než ve stejném období roku 2025.

Růst počtu obyvatel Česka loni zpomalil. Narodilo se historicky nejméně dětí

Loni počet obyvatel Slovenska klesl pátým rokem v řadě. Míra porodnosti v zemi, vyjádřená počtem narozených dětí na 100 000 obyvatel, klesla na nejnižší úroveň za posledních 100 let.

