Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Každé plavidlo pod ruskou vlajkou, cokoliv, co převáží zbraně nebo jakýkoli náklad, na který se vztahují sankce a který může obsahovat bůhvíco, je pro nás legitimním cílem v ruských teritoriálních nebo neutrálních vodách,“ řekl Zelenskyj.
Loď Sparta II směřovala z Petrohradu do ruské kaliningradské exklávy. Podle finské armády byla v sobotu zasažena v mezinárodních vodách západně od ruského ostrova Gogland pravděpodobně ukrajinskými drony a následně ji proud odnesl do finských vod.
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Zelenskyj připustil, že útok mohl některé spojence Ukrajiny znepokojit.
Kreml v souvislosti s ním obvinil Ukrajinu z „teroristické činnosti“ a vyjádřil naději, že baltské státy přimějí Kyjev, aby s těmito praktikami přestal.
Finský premiér Petteri Orpo k incidentu uvedl, že rusko-ukrajinská válka se šíří do bezprostřední blízkosti Finska. Zdůraznil ale také, že Ukrajina má právo bránit se proti agresorovi.
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Agentura Bloomberg píše, že nedokázala nezávisle ověřit tvrzení Zelenského, že loď převážela zbraně. Finská pobřežní stráž ale v sobotu informovala, že Sparta II je napojena na ruské ozbrojené síly a není vyloučené, že na její palubě je vojenský materiál.
Internetový portál estonské veřejnoprávní stanice ERR napsal, že ukrajinská vojenská rozvědka Spartu II zařadila mezi lodě převážející zbraně a vojenskou techniku. Plavidlo je na americkém sankčním seznamu.
Ukrajina se v pondělí přihlásila také k útoku na dvě ruské lodě u břehů severoafrické Libye. Šlo o korvetu Merkurij, kterou Zelenskyj označil za jednu z nejnovějších ruských lodí, a nákladní plavidlo Angara.