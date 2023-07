Na pláži u australského Albany uvízlo téměř sto kytovců. Uhynula už polovina

Na pláži Cheynes Beach uvízlo v úterý odpoledne celkem 97 kulohlavců. Podle zdejších úřadů na ochranu přírody jich dosud uhynulo 51. Ty ostatní se odborníci i dobrovolníci snaží dostat zpět do moře a přimět k tomu, aby se vydali do hlubších vod.

„Bohužel 51 velryb přes noc uhynulo poté, co hromadně uvízly na pláži v Cheynes,“ uvedl ve středu ráno úřad Parks and Wildlife Service ve zprávě na sociálních sítích. Dodal, že zaměstnanci pracují ve spolupráci s registrovanými dobrovolníky a dalšími organizacemi na tom, aby se v průběhu dne pokusili vrátit zbývajících 46 kytovců do hlubších vod.

Kulohlavci patří do čeledi delfínovitých a s délkou do šesti metrů a hmotností až čtyři tuny patří spíše k menším kytovcům.