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V Německu začal platit zákaz alkoholu na všech nádražích. Nesmysl, tvrdí kritici

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  10:48
Na všech německých nádražích a stanicích železniční společnosti Deutsche Bahn...

Na všech německých nádražích a stanicích železniční společnosti Deutsche Bahn (DB) začal platit zákaz konzumace alkoholu. (15. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Na všech německých nádražích a stanicích železniční společnosti Deutsche Bahn...
Na všech německých nádražích a stanicích železniční společnosti Deutsche Bahn...
Na všech německých nádražích a stanicích železniční společnosti Deutsche Bahn...
Na všech německých nádražích a stanicích železniční společnosti Deutsche Bahn...
17 fotografií
Na všech německých nádražích a stanicích železniční společnosti Deutsche Bahn (DB) začal od čtvrtka platit zákaz konzumace alkoholu. Například nejprodávanější německý deník Bild si ale klade otázku, zda je vůbec možné nové opatření kontrolovat a zda je samotný zákaz dostatečně odstrašující, aby ho lidé dodržovali.

Německé dráhy se pro zákaz rozhodly po sérii útoků cestujících na drážní zaměstnance.

„Po práci pivo na nástupišti? Sklenička sektu k povznesení nálady na cestu vlakem? S tím je konec!“ napsal ve čtvrtek bulvární Bild k zákazu, který platí na 5 400 nádražích a 300 stanicích v Německu.

Deník ale zároveň rozebírá to, jak důsledně bude zákaz vymáhán. „A právě zde je ten problém,“ napsal. Kontroly budou mít na starosti bezpečnostní pracovníci Deutsche Bahn, jejichž počet by bylo nutné pro plošný dohled výrazně navýšit. Velký nábor nových pracovníků ale v plánu není. Kontroly navíc nemůže převzít ani spolková policie, která v zásadě může zasáhnout jen tehdy, když na místě vznikne konflikt.

Němci vyrazili do boje s kriminalitou. Na nádražích začal platit zákaz alkoholu

Bild poznamenal, že velkou výzvou budou hromadné akce, především fotbalové zápasy, kdy se na cestu vlakem vydávají desítky tisíc fanoušků. „Mnoho z nich s pivem v ruce,“ připomněl deník. Podle DB nebude pro takové situace platit žádná výjimka, ačkoli dráhy uvádějí, že bude nutné v takových případech jednat s citem a předvídavostí.

Železniční společnost chce nerespektování zákazu konzumace alkoholu řešit domluvou a s rozmyslem. V nejhorších případech hříšníkům hrozí vykázání z areálu nádraží, případně trvalý zákaz vstupu.

Stačilo. V Německu chtějí kvůli kriminalitě zakázat alkohol na všech nádražích

Šéf nádražní charity Bahnhofsmission Mirko Schwärzel se obává, že ostraha bude k různým skupinám lidí porušujících zákaz přistupovat odlišně. „Pravidla musí platit pro všechny stejně,“ řekl. „Se slavícími a fotbalovými fanoušky se musí jednat stejným způsobem jako s bezdomovci,“ dodal.

Od zákazu, který dráhy postupně zaváděly od září a který nyní platí na všech nádražích, si železniční společnost slibuje přívětivější prostředí pro cestující i pracovníky, větší čistotu a lepší bezpečnost. Dráhy rovněž věří, že se tak podaří předejít násilným incidentům. Jeden z nejvážnějších se stal v únoru, kdy cestující napadl průvodčího, který později těžkým zraněním podlehl. Útočníka poslal soud na deset let do vězení. V červenci pak při potyčce s cestujícím, který byl zřejmě pod vlivem alkoholu, vypadl bezpečnostní pracovník DB ze dveří vlaku při rychlosti 120 kilometrů za hodinu. Utrpěl velmi vážná zranění.

Bezpečnostní pracovník vypadl po potyčce z jedoucího vlaku. Je v kritickém stavu

Bild poznamenal, že zatímco na nádražích a nástupištích lidé popíjet nově nemohou, ve vlacích samotných zákaz ve většině případů neplatí. Lidé si mohou alkohol koupit v palubních bistrech, ale mohou si ho do vlaku také donést.

Některé regionální dopravní svazy zakazují konzumaci alkoholu v příměstských vlacích, a to například v Hamburku, Kolíně nad Rýnem, Mnichově nebo Norimberku. K podobným zákazům se rozhodli také někteří soukromí dopravci.

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