Gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov uvedl, že region čelil rozsáhlému útoku dronů, proti kterému byla nasazena protivzdušná obrana a systémy elektronického boje. Tři lidi včetně jednoho dítěte utrpěli zranění, dodal Vorobjov.
„Firemní logistický komplex u Moskvy zaznamenal menší škody kvůli útoku (dronů),“ uvedla společnost Wildberries. Útokům z Ukrajiny čelí její logistická zařízení v posledních týdnech opakovaně, Kyjev to odůvodňuje zapojením firmy do válečného úsilí Ruska.
„Ukrajina vyřadila z provozu sedm z deseti největších logistických center Wildberries,“ uvedlo v neděli ukrajinské ministerstvo obrany na sítích.
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O masivním útoku dronů na Moskvu informovaly ruské úřady i v noci z neděle na pondělí. Vzhledem k patové situaci na frontě a zmrazeným rozhovorům Ukrajina i Rusko výrazně navýšily své údery do hloubky území nepřítele, což vede také k nárůstu počtu mrtvých mezi civilisty, uvádí AFP.