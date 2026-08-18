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Na moskevský region mířily stovky dronů. Ukrajinci opět zasáhli i sklad Wildberries

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  7:09
Na moskevský region útočilo v noci na úterý 620 dronů, uvedl podle agentury AFP starosta Moskvy Sergej Sobjanin. Ruská protivzdušná obrana podle něj přes 180 bezpilotních prostředků v oblasti hlavního města zničila, zraněni byli tři lidé. Jeden dron zasáhl sklad společnosti Wildberries, podle níž však dopad bezpilotního prostředku způsobil jen menší škody.

Gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov uvedl, že region čelil rozsáhlému útoku dronů, proti kterému byla nasazena protivzdušná obrana a systémy elektronického boje. Tři lidi včetně jednoho dítěte utrpěli zranění, dodal Vorobjov.

Následky ukrajinského útoku na sklad společnosti Wildberries (16. srpna 2026)
Následky ukrajinského útoku na sklad společnosti Wildberries (16. srpna 2026)
Žena navštěvuje výdejní místo internetového obchodu Wildberries v Moskvě v Rusku. (23. července 2026)
Zakladatelka ruské společnosti Wildberries Taťjana Bakalčuková (3. června 2021)
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„Firemní logistický komplex u Moskvy zaznamenal menší škody kvůli útoku (dronů),“ uvedla společnost Wildberries. Útokům z Ukrajiny čelí její logistická zařízení v posledních týdnech opakovaně, Kyjev to odůvodňuje zapojením firmy do válečného úsilí Ruska.

„Ukrajina vyřadila z provozu sedm z deseti největších logistických center Wildberries,“ uvedlo v neděli ukrajinské ministerstvo obrany na sítích.

OBRAZEM: Zkáza ze satelitu. Ruský Wildberries přišel za měsíc o pětinu skladů

O masivním útoku dronů na Moskvu informovaly ruské úřady i v noci z neděle na pondělí. Vzhledem k patové situaci na frontě a zmrazeným rozhovorům Ukrajina i Rusko výrazně navýšily své údery do hloubky území nepřítele, což vede také k nárůstu počtu mrtvých mezi civilisty, uvádí AFP.

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