Na Krymu vyhlásili po ukrajinských útocích nouzový režim

Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské invazi, v poslední době zintenzivnila své vzdušné útoky na ruské cíle.
Připravujeme podrobnosti...
Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské invazi, v poslední době zintenzivnila své vzdušné útoky na ruské cíle.
Připravujeme podrobnosti...
Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...
Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...
Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.
Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...
Ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a jejich zaměstnávání podle vládní koalice více přiblížit běžnému pracovnímu poměru, se v pátek...
Budapešť se chystá na první pochod hrdosti po pádu Viktora Orbána. Akci na podporu práv LGBTQ komunity podpořilo k nelibosti ministra zahraničí Petra Macinky také tamní České centrum. „Je to zbytečný...
Moskvou dosazený šéf anektovaného poloostrova Krym Sergej Aksjonov oznámil vyhlášení nouzového režimu, který má podle něj pomoci řešit otázky ekonomického charakteru. Konkrétní důvody nesdělil, ale...
Německý gigant módního a sportovního oblečení se po desetileté pauze vrátil ke spolupráci s vlivným americkým módním návrhářem Rickem Owensem. Jejím výsledkem je řada funkčního oblečení, které i přes...
Počet utonulých ve Francii, kteří se v současné vlně veder chtěli osvěžit koupáním, vzrostl na pětapadesát, oznámila ministryně sportu Marina Ferrariová. Pařížská policie v pátek vyzvala organizátory...
Zatímco poslankyně opozičních Pirátů navrhovaly jednat o vlně veder, ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka si vzal ve Sněmovně slovo, aby přednesl stručnou zprávu k průběhu...
Anna Ponomarjovová v pátek oficiálně nastoupila do funkce nové ruské velvyslankyně v Česku. Na Pražském hradě předala pověřovací listiny prezidentu Petru Pavlovi a vystřídala Alexandra Zmejevského,...
O více než pět milionů korun přišel osmatřicetiletý muž z Náchodska. Nechal se nalákat na internetovou reklamu slibující vysoký výnos z investic, jenže peníze skončily nejspíš u podvodníků. Poškozený...
Po hrané rekonstrukci případu Monyová přichází na Oneplay třídílný dokument Láska nebolí, v němž téma domácího násilí otevírají jiné osobnosti: oběti jako zpěváci Radek Banga a Michaela Nosková, ale...
Deset měsíců je pryč a školní rok končí. Žáci základních a středních škol ho završili předáváním vysvědčení. Pro některé to bylo poprvé, pro jiné naopak naposledy. Nyní začínají dvouměsíční...
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Rozsáhlý výpadek elektřiny v části Česka v loňském červenci byl podle skupiny mezinárodních expertů souběhem několika vzájemně nezávislých technických a provozních událostí. Výsledky šetření expertů...
Ve věku 91 let zemřela historička Milena Flodrová, znalkyně a popularizátorka dějin Brna. O brněnském místopisu, historii, osobnostech a památkách publikovala řadu knih a odborných článků,...