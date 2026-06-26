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Na Krymu vyhlásili po ukrajinských útocích nouzový režim

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  12:43aktualizováno  12:44
Čerpací stanice v Sevastopolu na Krymu (21. června 2026)

Čerpací stanice v Sevastopolu na Krymu (21. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Následky ukrajinského útoku v Kerči na Krymu (23. června 2026)
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Moskvou dosazený šéf anektovaného poloostrova Krym Sergej Aksjonov oznámil vyhlášení nouzového režimu, který má podle něj pomoci řešit otázky ekonomického charakteru. Konkrétní důvody nesdělil, ale Krym po útocích ukrajinských dronů zažívá palivovou krizi, kterou v posledních dnech prohloubily výpadky v dodávkách proudu.

Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské invazi, v poslední době zintenzivnila své vzdušné útoky na ruské cíle.

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Na Krymu vyhlásili po ukrajinských útocích nouzový režim

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Moskvou dosazený šéf anektovaného poloostrova Krym Sergej Aksjonov oznámil vyhlášení nouzového režimu, který má podle něj pomoci řešit otázky ekonomického charakteru. Konkrétní důvody nesdělil, ale...

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