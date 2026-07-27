S odvoláním na kanadskou policii to uvedla agentura AFP. Konzulát byl terčem střelby už v březnu.
Policista přidělený k ochraně objektu zaslechl výstřel kolem 4:45 místního času (10:45 SELČ). U místa činu byl spatřen ujíždějící bílý automobil bez poznávací značky. Policie vozidlo zpočátku pronásledovala, ale kvůli vysoké rychlosti podezřelého vozu, která představovala riziko, od toho upustila.
V červnu kanadské úřady zadržely v souvislosti s březnovou střelbou dva muže ve věku 18 a 19 let. Muži na konzulát vystřelili několik ran. Incident se obešel bez zranění.