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VIDEO: Na Floridě se do obytné čtvrti zřítilo soukromé letadlo. Zemřelo devět lidí

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  22:05aktualizováno  22:54
Na Floridě se v neděli zřítilo soukromé letadlo s devíti lidmi na palubě, spadlo do obytné čtvrti a po dopadu explodovalo. Všech devět lidí zemřelo, uvedl americký ministr dopravy Sean Duffy. Stroj letěl z mezinárodního letiště Austin-Bergstrom v Texasu a mířil na Bahamy, informovala s odvoláním na úřady agentura AP.

Všech devět lidí na palubě soukromého letadla, které se v neděli zřítilo do obytné čtvrti na Floridě, zahynulo. Uvedl to americký ministr dopravy Sean Duffy.

Letadlo se zřítilo v obytné čtvrti Palm Beach na Floridě. Záznam z místa nehody ukazuje, jak letadlo strmě klesá z oblohy a pak se poblíž hlavní silnice promění v obrovskou ohnivou kouli. Podle americké televizní stanice CNN se letoun během jedné minuty propadl z výšky 27 000 stop (přes 8 tisíc metrů).

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Jim Reynolds, mluvčí mezinárodního letiště Austin-Bergstrom, uvedl, že se jednalo o soukromé letadlo. Nemohl však okamžitě poskytnout podrobnosti o tom, kdo byl na palubě. „Jedná se rozhodně o tragédii,“ řekl. Uvedl, že registrační číslo letadla bylo N722BD.

Nehoda zanechala ve vozovce obrovský kráter, ze kterého šlehaly plameny. Místo havárie se nachází asi šest kilometrů jižně od letiště ve West Palm Beach, které bylo začátkem letošního roku přejmenováno na Mezinárodní letiště prezidenta Donalda J. Trumpa. Podle CNN se americký prezident nacházel v neděli ve West Palm Beach, ale letiště opustil letadlem Air Force One o něco více než hodinu před touto havárií.

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32 fotografií

V době havárie se v oblasti vyskytovaly ojedinělé bouřky a letadlo několik minut před pádem prošlo silnější bouřkovou buňkou. Není jasné, zda bouře k havárii přispěla.

Duffy uvedl, že americký Federální úřad pro letectví (FAA) vysílá na místo tým, který pomůže Národnímu úřadu pro bezpečnost dopravy (NTSB) s vyšetřováním příčiny nehody.

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