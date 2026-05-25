Na Filipínách se zřítila devítipatrová budova. Čtyři mrtví, další se pohřešují

Autor:
  7:53
Čtyři lidé zemřeli a dalších 16 se pohřešuje ve filipínském městě Angeles poté, co se tam v neděli zřítila rozestavěná devítipatrová budova. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na záchranáře. Úřady se obávají, že počet obětí ještě poroste.

Město Angeles leží necelých 80 kilometrů severně od Manily. Podle úřadů jsou mezi mrtvými i zasypanými především stavební dělníci. Záchranáři z trosek vyprostili blíže neurčený počet lehce zraněných lidí, dalším se podařilo dostat ven vlastními silami.

Záchrané složky prohledávají sutiny po zřícení rozestavěného devítipatrového domu na Filipínách. Na místě pokračuje pátrání po pohřešovaných lidech. (25. května 2026)
Hromady betonu a zkroucené oceli zůstaly po zřícení rozestavěného domu na Filipínách. Záchranné práce pokračují i několik hodin po neštěstí. (25. května 2026)
Záchranáři a dělníci pracují v troskách rozestavěné budovy, která se zřítila ve filipínském městě Angeles City. Neštěstí si vyžádalo několik mrtvých a pohřešovaných. (25. května 2026)
Lidé stojí před troskami rozestavěné budovy, která se zřítila ve filipínském městě Angeles City. (25. května 2026)
6 fotografií

Na fotografiích z místa neštěstí jsou vidět hromady betonu a zkroucené ocelové konstrukce. Na místě zasahují záchranáři se psy i přístroji na detekci srdečního tepu.

Před neštěstím v oblasti vydatně pršelo. Není ale jasné, zda právě počasí přispělo ke zřícení budovy, která měla sloužit jako obytný dům.

