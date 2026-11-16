„Letadlová loď USS Roosevelt dorazila v neděli do oblasti působnosti Velitelství amerických sil pro Blízký východ (CENTCOM),“ napsal na sociální síti X v neděli novinář Barak Ravid, který přispívá mimo jiné do zpravodajství portálu Axios. Loď Theodore Roosevelt se tak připojí v oblasti k plavidlům USS George Washington a USS George H.W. Bush.
Zatím není jasné, jak dlouho budou všechny tři lodě v regionu. Podle JP se očekávalo, že loď Theodore Roosevelt jednu z těchto dvou lodí v oblasti nahradí.
|
Rekordní cesta končí. Vyčerpané námořníky v USA dojemně vítaly rodiny
Tři letadlové lodě měly Spojené státy v regionu naposledy letos v dubnu, a to kvůli válce, kterou zahájily 28. února spolu s Izraelem proti Íránu leteckými útoky. Teherán pak začal mimo jiné útočit na vojenské základny USA v okolních arabských zemích, kde ale jeho údery zasáhly i místní infrastrukturu. Výrazně omezena je od té doby také doprava tankerů Hormuzským průlivem, což značně ovlivnilo světové ceny ropy a dále zhoršilo energetickou krizi.
Válka s Íránem přispěla i k porážce republikánů v amerických parlamentních volbách začátkem tohoto měsíce. Prezident Donald Trump po nich prohlásil, že považuje za velice nepravděpodobné obnovení amerických vojenských operací proti Íránu.
|
24. dubna 2026