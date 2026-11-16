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Třetí v řadě. Na Blízký východ dorazila další letadlová loď USA

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  7:18
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Na Blízký východ dorazila v neděli americká letadlová loď USS Theodore Roosevelt, Spojené státy tak mají nyní v oblasti tři letadlové lodě, napsaly v noci na pondělí deník The Jerusalem Post (JP) a agentura DPA. O tom, že USA vysílají na Blízký východ třetí letadlovou loď informovala americká média už na začátku října.

„Letadlová loď USS Roosevelt dorazila v neděli do oblasti působnosti Velitelství amerických sil pro Blízký východ (CENTCOM),“ napsal na sociální síti X v neděli novinář Barak Ravid, který přispívá mimo jiné do zpravodajství portálu Axios. Loď Theodore Roosevelt se tak připojí v oblasti k plavidlům USS George Washington a USS George H.W. Bush.

Americká letadlová loď USS Theodore Roosevelt (22. června 2026)
Americká letadlová loď USS Theodore Roosevelt (4. října 2026)
Letadlová loď USS Theodore Roosevelt u atolu Wake
Na palubě USS Theodore Roosevelt. Společné manévry USA, Japonska a Jižní Koreje v Jihočínském moři (11. dubna 2024)
7 fotografií

Zatím není jasné, jak dlouho budou všechny tři lodě v regionu. Podle JP se očekávalo, že loď Theodore Roosevelt jednu z těchto dvou lodí v oblasti nahradí.

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Tři letadlové lodě měly Spojené státy v regionu naposledy letos v dubnu, a to kvůli válce, kterou zahájily 28. února spolu s Izraelem proti Íránu leteckými útoky. Teherán pak začal mimo jiné útočit na vojenské základny USA v okolních arabských zemích, kde ale jeho údery zasáhly i místní infrastrukturu. Výrazně omezena je od té doby také doprava tankerů Hormuzským průlivem, což značně ovlivnilo světové ceny ropy a dále zhoršilo energetickou krizi.

Válka s Íránem přispěla i k porážce republikánů v amerických parlamentních volbách začátkem tohoto měsíce. Prezident Donald Trump po nich prohlásil, že považuje za velice nepravděpodobné obnovení amerických vojenských operací proti Íránu.

24. dubna 2026
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