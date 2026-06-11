Trump dříve vyzdvihoval fotbalový šampionát a olympijské hry v roce 2028, které se budou konat v Los Angeles, jako významné mezinárodní události svého prezidentství. Jedná se podle něj o příležitosti předvést americkou hrdost a sílu. Jeho absence na pátečním zápase proto bude nápadná, poznamenal Politico.
Americká vláda se stala terčem rozhořčení fotbalové komunity kvůli své tvrdé imigrační politice. Zákaz vstupu do USA, zpřísněná omezení či vysoká míra zamítnutých víz podle analýzy stanice BBC postihuje fanoušky z více než čtvrtiny ze 48 zemí, které se šampionátu zúčastní.
Americké úřady mimo jiné v sobotu odepřely vstup do země somálskému rozhodčímu Omaru Abdulkadirovi Artanovi, jenž se měl na mistrovství představit jako první somálský rozhodčí v historii.
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Trump na finále NBA? Newyorčané bučeli. Vždyť to byl jásot, nesouhlasí prezident
Republikánského prezidenta v pondělí přivítali basketbaloví fanoušci hlasitým bučením na třetím finále ligy NBA v Madison Square Garden v New Yorku. Stalo se tak poté, co lidé se vstupenkami čekali celé hodiny ve frontách táhnoucích se po manhattanských chodnících v okolí arény kvůli přísným bezpečnostním opatřením spojeným s Trumpovou přítomností.