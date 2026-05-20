Projekt oznámil už v roce 2022 arménský podnikatel a oligarcha Gagik Carukjan. Socha z hliníku má spolu s podstavcem dosahovat výšky 101 metrů. Pro srovnání – slavná socha Krista Spasitele v brazilském Rio de Janeiru měří 38 metrů a newyorská socha Svobody má 93 metrů.
Carukjan tehdy uvedl, že monument má Arméncům po porážce ve válce o Náhorní Karabach „ukázat cestu k obnově a světlu“.
Projekt od začátku provázely spory. Arménská apoštolská církev se proti záměru ostře postavila s tím, že sochy Krista nejsou součástí místní náboženské tradice a mohou být vnímány jako modly. Křesťanské symboly v Arménii tradičně představují kamenné kříže zvané chačkary.
Další komplikace přišly po zahájení prací v létě 2022, kdy stavební činnost poškodila části starověké pevnosti na vrcholu hory Hatis. Úřady proto projekt zastavily a začátkem roku 2025 rozhodly, že na původním místě pokračovat nemůže.
|
Izraelský voják v Libanonu rozmlátil sochu Ježíše, armáda čin potvrdila
Podstavec byl následně přesunut o několik set metrů níže a po získání nových povolení se práce na základech znovu rozběhly v září loňského roku.
Socha už láká turisty, doma budí rozpaky
Jednotlivé části sochy nyní leží v obci Zovuni, odkud mají být po dokončení podstavce přepraveny vrtulníkem na horu. Podle místních průvodců už monument přitahuje zahraniční návštěvníky.
V samotné Arménii však zůstává projekt kontroverzní. Kritici upozorňují na vysoké náklady a tvrdí, že peníze mohly být využity smysluplněji, například na podporu církve nebo sociálních projektů.
Přesto stavba pokračuje a pokud bude dokončena podle plánu, vznikne v Arménii nová dominanta, která překoná všechny dosavadní sochy Ježíše na světě.