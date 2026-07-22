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Na Antarktidě naměřili nejnižší teplotu za 14 let. Rekord stále drží ruská stanice

Petra Škraňková
  11:42
Polární stanice Concordia v Antarktidě je na jednom z nejchladnějších míst na...

Polární stanice Concordia v Antarktidě je na jednom z nejchladnějších míst na Zemi. | foto: DargaudProfimedia.cz

Polární pracovník Christophe Mozer na stanici Concordia v Antarktidě v zimě 2005
Výzkumná stanice Concordia v Antarktidě (29. ledna 2005)
Na polární stanici Concordia na Antarktidě byla naměřena nejnižší teplota od...
Výzkumná stanice Concordia v Antarktidě
12 fotografií
Zatímco velkou část Evropy i Spojených států v červnu a červenci svíraly úporné vlny veder a padaly teplotní rekordy, na opačném konci planety mrzlo víc než obvykle. Antarktická výzkumná stanice Concordia zaznamenala v sobotu 18. července teplotu minus 84,1 stupně Celsia, což je nejméně za 14 let. V Kalifornii bylo tou dobou přes 49 stupňů, což je rozdíl 133 stupňů Celsia.

Stanice leží 3 233 metrů nad mořem na antarktické náhorní plošině. Právě vysoká nadmořská výška, velmi suchý a řídký vzduch a poloha ve vnitrozemí vytvářejí téměř ideální podmínky pro extrémní mráz.

Naměřených −84,1 stupně Celsia je nejnižší teplotou naměřenou kdekoliv na Zemi od roku 2012. Není to však rekord samotné stanice Concordia, ten drží měření ze srpna 2010 s hodnotou −84,6 °C.

Polární stanice Concordia v Antarktidě je na jednom z nejchladnějších míst na Zemi.
Polární pracovník Christophe Mozer na stanici Concordia v Antarktidě v zimě 2005
Výzkumná stanice Concordia v Antarktidě (29. ledna 2005)
Na polární stanici Concordia na Antarktidě byla naměřena nejnižší teplota od roku 2012.
12 fotografií

Odolal také absolutní světový rekord starý 43 let. Stále ho drží ruská stanice Vostok, kde bylo 21. července 1983 naměřeno −89,2 stupně Celsia.

V Antarktidě právě vrcholí zima a oblast se nachází uprostřed polární noci, která přináší týdny nepřetržité tmy. Nejnižší teploty tam obvykle přicházejí na konci srpna, krátce před návratem slunce, takže další mimořádně chladná měření nejsou vyloučena.

Teplotní kontrast mezi nejchladnějším a nejteplejším místem na Zemi byl letos v červenci obrovský. Zatímco v Antarktidě klesla teplota hluboko pod minus 80 stupňů, v americkém Údolí smrti naměřili ve stejnou dobu přes 49 stupňů Celsia. Rozdíl dělá neuvěřitelných 133 stupňů.

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Antarktická plošina je jedno z nejstudenějších míst na Zemi. Teploty se tu pohybují od minus 25 do minus 65, roční průměrná teplota vzduchu je tu −54,5 °C. Na stanici ještě nikdy nebyla naměřena teplota nad bodem mrazu. Nejvyšší zaznamenaná hodnota byla −5,4 °C, a to v měsíci lednu. V zimních měsících zde teplota může klesnout pod −80 °C.

Právě pro své unikátní klima byla stanice Concordia vybrána pro první „ledovou knihovnu“ na světě. V jejích prostorech se uschovávají vzorky dnešních ledovců, které se mohou stát cennými pro budoucí výzkumníky.

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