  11:34
Na letadle společnosti American Airlines se v pondělí v americkém Miami po příletu z kolumbijského Medellínu našly otvory jako po střelbě. Napsal to portál Fox Business, podle nějž nikdo nebyl zraněn a případ vyšetřují americké a kolumbijské úřady.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Poškození Boeingu 737 MAX 8 na části křídla ovládající náklon letadla si zaměstnanci aerolinek všimli při rutinní prohlídce po přistání.

„Stroj byl okamžitě vyřazen z provozu k další prohlídce a opravě. Budeme úzce spolupracovat se všemi příslušnými orgány při vyšetřování tohoto incidentu,“ uvedly aerolinky.

Letadlo v neděli směřovalo nejprve z Miami do Medellínu, kde přes noc zůstalo na letišti, a v pondělí se zase vrátilo do floridského velkoměsta. Během zpátečního letu nebyly hlášeny žádné problémy.

OBRAZEM: „Úplně nás to zaskočilo.“ Sníh paralyzoval americká letiště

Příčina poškození a možná střelba na letadlo jsou nadále vyšetřovány, ale incident už podle Fox Business vyvolal obavy o bezpečnost v Medellínu. Město, které je dnes oblíbenou turistickou destinací, bylo v 90. letech nechvalně proslulé vysokou mírou násilí a kriminality spojené s drogami.

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Ruští turisté berou KLDR útokem. Jako za časů SSSR, chválí si atmosféru v zemi

Turisté z Ruska vycházejí z mezinárodního letiště v Pchjongjangu. (27. června...

Prázdné pláže, tiché ulice a nádech nostalgie po Sovětském svazu. Tak líčí Severní Koreu ruští turisté, kteří v uplynulém roce vyrazili do autoritářské země v rekordních počtech. Někteří návštěvníci...

S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

důchodci penze důchod práce věk procházka stáří

Důchodový věk se posouvá stále výš a ani hranice 65 let, která platila ještě nedávno, už není nepřekročitelná. Pro lidi narozené v roce 1966 nebo později je strop pro důchodový věk 67 let. A to není...

Funkcionáři KSČ budou dál brát snížené důchody. Ústavní soud smetl stížnost

Ústavní soud

Bývalí vrcholní představitelé komunistického režimu v Československu budou i nadále pobírat snížené důchody. Ústavní soud (ÚS) neveřejně odmítl stížnost někdejšího brněnského stranického funkcionáře,...

25. února 2026  11:33,  aktualizováno  11:39

Začal boj o peníze v rozpočtu. TOP 09 navrhuje přesun 64 miliard korun

Přímý přenos
Poslanec TOP 09 Jan Jakob přichází na jednání rozpočtového výboru Sněmovny (25....

Ve Sněmovně vypukl boj o miliardy, přesněji řečeno o přesuny v návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Jeho základní parametry a především schodek 310 miliard korun už koaliční většina ANO, SPD a...

25. února 2026  9:11,  aktualizováno  11:20

Šedesátiletá řidička vybrzdila skupinku cyklistů, dva do auta narazili

Šedesátiletá řidička neudržela nervy na uzdě a dostala se do sporu s cyklisty....

Nervy na uzdě neudržela starší řidička, která na silnici u Plzně předjížděla skupinku cyklistů a nelíbil se jí styl jejich jízdy. Nejprve se mezi nimi strhla hádka, nakonec řidička kolům zatarasila...

25. února 2026  11:16

Norský expremiér se pokusil o sebevraždu, Epstein ho hostil ve svých domech

Bývalý norský premiér Thorbjorn Jagland se svým právníkem v Oslu (12. února...

Norský expremiér Thorbjørn Jagland se minulý týden pokusil o sebevraždu. Učinil tak poté, co ho norské úřady obvinily z korupce v souvislosti s případem amerického sexuálního delikventa...

25. února 2026  11:15

Prezident s manželkou navštíví Lotyšsko a Litvu, bude jednat o hospodářství i obraně

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijal končícího polského prezidenta...

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví za dva týdny Lotyšsko a Litvu, informoval odbor komunikace prezidentské kanceláře. V obou zemích se sejde se svými protějšky i předsedkyněmi vlád. Cílem...

25. února 2026  11:12

V Česku bude tepleji než v Řecku a Bulharsku. Ve Francii mají skoro třicítky

Poslední únorový den bude v Česku tepleji než v řadě přímořských letovisek.

Vlna vyšších teplot netypických pro konec února zasáhla část Evropy a v několika zemích se konec zimy mění v letní epizodu. Na jihozápadě Francie se v úterý rtuť teploměru zastavila těsně pod...

25. února 2026  11:03

Pravice oběť, levice vyvrhel. Násilí v Lyonu je zlom, lepenovcům otevírá cestu k moci

Premium
Tisíce lidí pochodovaly francouzským Lyonem na počest nacionalistického...

Smrt třiadvacetiletého pravicového aktivisty Quentina Deranquea po brutálním střetu s krajně levicovými radikály v Lyonu míchá kartami francouzské politiky. Událost podle analytiků jasně nahrává...

25. února 2026

Nepoškozujte při útocích na Rusko naše zájmy, varoval Washington Ukrajinu

Požár po ukrajinském útoku na Novorossijsk (14. listopadu 2025)

Americké ministerstvo zahraničí v reakci na útok na ruský ropný terminál v Novorossijsku sdělilo Ukrajině, aby neprováděla útoky, které by měly dopad na americké zájmy, uvedla ukrajinská...

25. února 2026  10:59

Pokračuje soud v kauze IKEM. Byly to mafiánské metody, stěžuje si svědek

Soud pokračuje v projednávání případu údajného vydírání kardiochirurgů Jana...

Ve středu pokračuje líčení v kauze Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM). Bývalý a dnes již zesnulý ředitel Michal Stiborek podle obžaloby se svými dvěma spolupracovníky Jiřím...

25. února 2026,  aktualizováno  10:48

Předlouhá sebechvála a republikáni jako na klíček, hodnotí média Trumpův projev

Americký prezident Donald Trump pronáší projev o stavu unie. (24. února 2026)

Americký prezident Donald Trump se v projevu o stavu unie znovu snažil otrávit americkou politiku a dělit Američany, hodnotí jeho vystoupení z noci na dnešek SEČ britský list The Guardian. Server...

25. února 2026  10:47

Rychle jedoucí mladík vletěl s autem do řeky, na záchranu čekal na střeše

Hasiči vytáhli z řeky u Blanska auto i mladého řidiče, který na záchranu čekal...

Mladý řidič skončil ve středu ráno u Blanska i s osobním vozem v řece. Na záchranu pak čekal na jeho střeše. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy podmínkám, policie přesné okolnosti nehody zjišťuje....

25. února 2026  10:45

