Poškození Boeingu 737 MAX 8 na části křídla ovládající náklon letadla si zaměstnanci aerolinek všimli při rutinní prohlídce po přistání.
„Stroj byl okamžitě vyřazen z provozu k další prohlídce a opravě. Budeme úzce spolupracovat se všemi příslušnými orgány při vyšetřování tohoto incidentu,“ uvedly aerolinky.
Letadlo v neděli směřovalo nejprve z Miami do Medellínu, kde přes noc zůstalo na letišti, a v pondělí se zase vrátilo do floridského velkoměsta. Během zpátečního letu nebyly hlášeny žádné problémy.
|
OBRAZEM: „Úplně nás to zaskočilo.“ Sníh paralyzoval americká letiště
Příčina poškození a možná střelba na letadlo jsou nadále vyšetřovány, ale incident už podle Fox Business vyvolal obavy o bezpečnost v Medellínu. Město, které je dnes oblíbenou turistickou destinací, bylo v 90. letech nechvalně proslulé vysokou mírou násilí a kriminality spojené s drogami.