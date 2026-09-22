Americká F-16 se v Německu při pokusu o přistání zřítila na golfové hřiště

Německé úřady ani americká armáda nehodu prozatím nekomentovaly. SWR s odvoláním na své zdroje uvedla, že ze základny odpoledne odstartovaly dva letouny, z nichž jeden havaroval.
Pilotovi se podařilo katapultovat. DPA informovala, že na místě nehody zasahují hasiči a záchranáři.
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Naposledy se v blízkosti základny zřítila americká stíhačka F-16 v říjnu 2019. Také tehdy se pilotovi, který podnikal cvičný let, podařilo katapultovat.
Základnu ve Spangdahlemu provozují USA od poloviny 50. let minulého století. Areál patří vedle americké základny Ramstein u Kaiserslauternu k nejdůležitějším americkým letištím v Německu, poznamenala DPA.
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