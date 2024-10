VIDEO: Krmit mývaly se nevyplácí. Chlupatý gang se Američance odvděčil terorem

Žena, kterou zámořská média nejmenují, se musela kvůli neudržitelnému soužití s agresivními zvířaty obrátit na místního šerifa. Mývaly podle svých slov krmí pětatřicet let, ale až v posledních týdnech se mezi nimi rozkřikly zkazky o její štědrosti. Strážníkům sdělila, že zvířata jsou u jejího domu dnem i nocí a bývají agresivní.

„Nějak se mezi místními mývaly rozšířily informace, že tady dostanou něco k snědku,“ sdělil mluvčí šerifa Kevin McCarty poněkud pobaveně. Když jeho kolegové dorazili na místo, legrace je však rychle přešla. „Byli v šoku, nikdy neviděli tolik mývalů na jednom místě. Zvířata je rychle obklopila jako hejno,“ popisuje McCarty. Kancelář šerifa video z výjezdu sdílela i na svých sociálních sítích, mývalové na něm vypadají, jako by na zahradě rodinného domku schůzovali.

Sousedé štědré ženy z nečekané publicity pochopitelně nemají velkou radost. Mývalové jsou často neústupní, ne nadarmo se jim přezdívá odpadkoví bandité kvůli jejich výraznému černému pásku přes oči. V oblibě mají i ve velkých amerických metropolích probírání odpadků, pod rouškou tmy se noří do útrob popelnic a ráno pak překvapí nic netušící majitele domu.

„Řekla bych, že to trvá tak měsíc, nebo něco podobného. I na své zahradě už jsem načapala několik mývalů, můj pes se s nimi příliš nepohodl a dostal napráskáno. Dokonce jsem s ním musela k veterináři. Často teď také vídám přejeté mývaly na silnici,“ popsala reportérům Wendy Cronková, jež žije na dohled pozemku, který nečekaní nájemníci obsadili. Doufá, že situace se co nejdříve vyřeší. „Snad se do toho někdo vloží a té ženě se vším pomůže. A tedy doufám, že se to stane co nejdříve,“ zoufá si.

Přemnožení mývalové jsou stále častějším problém i v Evropě. Příkladem budiž německé město Kassel. Zvíře, které v Německu nemá přirozené nepřátele, do volné přírody ve třicátých letech údajně vypustili nacisté, aby oživili místní faunu. Později se tam dostali mývalové z kožešinových farem. A odnesl to právě Kassel, kterým se nyní přemnožená zvířata prohánějí.

Mýval severní, kterému se lidově říká medvídek mývalovitý, je středně velký savec, který dorůstá až 72 centimetrů. S hmotností až devět kilogramů jde o největšího zástupce čeledi medvídkovitých. Výrazným znakem na husté šedé srsti je černá obličejová maska a tmavě pruhovaný ocas. Patří mezi všežravce, aktivní je zejména v noci. Stravu tvoří ze 40 procent bezobratlí, 33 procent zaujímá rostlinná složka a zbývajících 27 procent obratlovci. Mýval se v posledních letech přizpůsobuje rozšiřující se městské zástavbě a živí se rovněž odpadky.