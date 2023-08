Berlínští policisté zachraňovali přežrané mývaly z popelnice

Mývalové se vydali hledat potravu do berlínské čtvrti Prenzlauer Berg, kam se s oblibou chodí najíst i mnozí lidé. Zvířata tam vyšplhala do popelnice, v níž si našla zbytky od potravin, informovala policie na Facebooku a poznamenala, že to nebyl zrovna chytrý nápad.

„S plným břichem pak zjistili, že cesta zpátky z popelnice bude obtížnější, než původně předpokládali. Z této nepříjemné situace se už nedokázali dostat sami,“ uvedla berlínská policie.

Když prý mývalové spatřili policisty, dělali na ně „psí, vlastně mývalí oči“ a muži v uniformě byli okamžitě ochotni pomoci. „S pomoci kartonů a jednoho koštěte se jim podařilo vystoupat ven,“ popsala policie záchrannou akci a dokumentovala ji fotografiemi. Následně mývalové údajně odešli směrem k parku v Prenzlauer Bergu.