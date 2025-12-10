Rusové dokončili obklíčení Myrnohradu, Ukrajincům se zavřely všechny cesty ven

Situace na bojišti u Pokrovsku a Myrnohradu (10. prosince 2025) | foto: deepstatemap.live

Adam Hájek
  15:09
Zatímco zhrzená Evropa kouše nové Trumpovy urážky, z bojišť na její východní hranici přicházejí další špatné zprávy. Kolem uhelného města Myrnohrad se uzavřely ruské kleště a ukrajinská média si kladou otázku: kolik našich vojáků zůstalo v obklíčení?

Neveselou situaci obránců kdysi padesátitisícového města v Doněcké oblasti potvrdil v úterý mapový projekt DeepState. Rusové podle něj obsadili hned pět obcí jižně od Myrnohradu. Všechny cesty z města se nyní nacházejí v „šedé zóně“, tedy fakticky pod ruskou kontrolou.

Rusové však zásobovací trasy přerušily už před několika týdny. „Naposledy jsme rotace s nasazením techniky prováděli v polovině listopadu, ještě začátkem prosince pár lidí dokázalo odejít po svých. To je všechno. V listopadu proběhl ještě jeden pokus přes Rodinské, ale všechna tři vozidla – naše i sousedních jednotek – byla zničena,“ svěřil se portálu Ukrajinská pravda jeden z vojáků.

Už chápu, proč Pokrovsk padl tak rychle. U nás se totiž děje totéž. Nahromadění nepřítele v jednu chvíli dosáhne kritického bodu a pak je konec. Jsou všude, nelze to zastavit. Nejdříve nám vyřadí logistiku, pak drony, potlačí naši artilerii.

ukrajinský voják

