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Vraťte nám ministra Fedorova, nebo začnou celostátní protesty, hrozí Ukrajinci

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  6:51
Kyjev. Protest proti odvolání Mychajlo Fedorova z pozice ukrajinského ministra...

Kyjev. Protest proti odvolání Mychajlo Fedorova z pozice ukrajinského ministra obrany (20. července 2026) | foto: Efrem LukatskyAP

Ukrajinský ministr obrany Mychajla Fedorov.
Ukrajinská generace Z demonstruje na podporu Mychjalo Fedorova (20. července...
Kyjev. Protest proti odvolání Mychajlo Fedorova z pozice ukrajinského ministra...
Kyjev. Protest proti odvolání Mychajlo Fedorova z pozice ukrajinského ministra...
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V posledním týdnu vyšly tisíce lidí na Ukrajině do ulic, aby vyjádřili nesouhlas s odvoláním Mychajla Fedorova z pozice ministra obrany. Demonstranti volají po jeho návratu do čela rezortu a zároveň stupňují možné důsledky. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému pohrozili celostátními časově neomezenými demonstracemi.

„Pokud nebude do pátku 24. července odvolán Syrskyj a Fedorov nebude nominován na funkci ministra obrany, zahájíme všeobecný časově neomezený protest,“ uvedl na facebooku vojenský veterán Dmytro Kozjatynskyj.

Napsala to stanice BBC News, která se na Kozjatynského odkazuje jakožto na jednoho z organizátorů protestů. Zelenskyj v úterý večer hlavního velitele ukrajinské armády Oleksandra Syrského skutečně odvolal. Nahradí jej Mychajlo Drapatyj, který doposud působil jako velitel společných sil ukrajinské armády.

Zelenskyj odvolal Syrského z čela armády. Nahradí ho hrdina z Donbasu Drapatyj

Fedorov na ministerstvu skončil v polovině července s celou předchozí vládou premiérky Julije Svyrydenkové. Zelenskyj podle serveru Ukrajinska pravda mezitím poslancům vládní strany Sluha národa řekl, že se rozhodl ukončit Fedorovovu vládní službu mimo jiné kvůli sporům se Syrským. Jeho odchod z vlády vyvolal v Kyjevě a dalších městech demonstrace, které jsou v době ruské invaze do země poměrně vzácné.

Šedesátiletý Syrskyj v pondělí uvedl, že pro něj byly informace o konfliktu s Fedorovem překvapením.

„Náš vztah jsem vnímal jako pracovní: se složitými otázkami, s odlišnými postoji. Tak by to i mělo být mezi dvěma institucemi během velké války,“ uvedl v článku na webu Militarnyj. Následně napsal, že pokud Fedorova něčím urazil, tak se omlouvá.

Všechny vyzval, aby se soustředili na vítězství nad Ruskem. „Zredukovat tuto válku na střet dvou osob je největší služba, kterou můžeme nepříteli prokázat,“ napsal ve článku, kde hájí svou práci.

Zelenskyj se protestů velmi bojí. Syrského bude muset obětovat, říká expert

Syrského problém tkví v tom, že většina Ukrajinců – zejména těch mladších – zřejmě důvěřuje Fedorovově analýze toho, co je třeba změnit, aby Ukrajina válku vyhrála, a nikoliv té generálově, uvedla BBC.

Mnozí podle ní Fedorova vnímají jako hnací sílu inovací v armádě, což postupně zlepšuje šance Ukrajiny vůči početně silnějšímu nepříteli. Půl roku Fedorova ve funkci ministra obrany se časově shodovalo s řadou ukrajinských vojenských úspěchů, přičemž zásluhy za ně jsou připisovány jemu, byť možná ne vždy oprávněně, uvedla BBC.

Ukrajinská veřejnoprávní stanice Suspilne mezitím informovala, že protesty proti odvolání Fedorova pokračovaly i v úterý – šestým dnem. Zelenskyj zatím nového ministra obrany nenavrhnul a o víkendu ukrajinská média informovala, že se ve snaze vyřešit krizi radil s ministry i generály.

Tisíce lidí v Kyjevě demonstrovaly proti odvolání Fedorova z postu ministra obrany

Ukrajina se brání ruské invazi od 24. února 2022. Syrskyj se do čela ukrajinské armády postavil v roce 2024 poté, co Zelenskyj odvolal jeho předchůdce Valerije Zalužného.

Narodil se v době Sovětského svazu, navštěvoval moskevskou vojenskou velitelskou školu a sloužil v sovětském dělostřelectvu, napsala agentura AP, podle níž je Syrskyj spojován se sovětským stylem velení založeném na příkazech shora. Fedorov ho po svém odvolání veřejně obvinil z blokování vojenských reforem a trvání na tradiční kultuře velení.

V rusko-ukrajinské válce Syrskyj sehrál klíčovou roli v některých z největších ukrajinských vítězství nad Ruskem – dohlížel například na úspěšnou obranu Kyjeva na začátku ruské invaze a jsou mu připisovány zásluhy za úspěšnou protiofenzívu v Charkovské oblasti o několik měsíců později.

Podle agentury AFP také stál za ukrajinským proniknutím do ruské Kurské oblasti v roce 2024. Na druhou stranu ho kritici obviňují z toho, že se nezajímá o množství zabitých vojáků, za což se dočkal přezdívky „řezník“.

Fedorovovi je podle AP připisována zásluha na modernizaci ukrajinského dronového programu a na změnách pravidel pro vojenské zakázky v rámci boje proti korupci. Ukrajinské inovace v dronové technologii v poslední době změnily podobu bojiště a vzbudily zájem dalších zemí, napsala AP. Fedorov si podle ní připsal zásluhy na znepřístupnění satelitního internetu Starlink pro Rusko. Jako neúspěch označil například snahu přebudovat ministerstvo obrany podle standardů NATO.

Pro Zelenského je podle AP v sázce hodně. Podle protestujících se prezident s Fedorovovým odvoláním postavil ve sporu na stranu vojenské staré gardy namísto modernizátora. Objevují se i obvinění, že se odvoláním populárního Fedorova snaží zbavit možného politického rivala.

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