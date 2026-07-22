Z reakcí na ukrajinském internetu to vypadá, že pravda a láska zvítězily nad lží a nenávistí, kyjevské hipsterstvo a studentsvo vyzbrojené lepenkovými transparenty donutilo Zelenského k bezprecedentní otočce. Třikrát hurá, generály sovětského střihu střídá čerstvá krev.
Děkuji všem, kdo demonstrovali.
Děkuji všem, kteří se nebáli.
Děkuji prezidentovi za moudré rozhodnutí.
Drapatyj bude důstojný vrchní velitel.
Příspěvek populárního vojenského blogera Serhije Sterněnka asi tak nejlépe shrnuje první dojmy vyvolané odvoláním Oleksandra Syrského z funkce hlavního velitele armády a nástupem o generaci mladšího Mychajla Drapatého.
Drapatyj si úctu vojáků nevysloužil jen svým kaskadérským kouskem z Mariupolu. O měsíc později se svým praporem provedl výpad podél ruské hranice, jehož cílem bylo přetnutí logistických tras separatistů v Luhanské oblasti. Málem se mu to stalo osudným.