Muži odsouzení za útoky v USA z 11. září 2001 souhlasili s přiznáním viny

Tři muži obvinění ze zosnování teroristických útoků z 11. září 2001 na Spojené státy, kteří jsou ve věznici Guantánamo na Kubě, souhlasili s přiznáním viny týkající se obvinění ze spiknutí výměnou za doživotí namísto hrozícího trestu smrti. Píše to list The New York Times.

Podle The New York Times dohodu s údajným strůjcem útoku Chálidem Šajchem Muhammadem a jeho komplici Valídem Attašem a Mustafou Ahmadem Havsávím schválila vysoce postavená představitelka Pentagonu. Americké ministerstvo obrany předběžnou dohodu s trojicí potvrdilo, konkrétní podmínky nesdělilo.

Všichni tři muži jsou ve vazbě od roku 2003. Muhammad je militant Al-Káidy obviněný v USA z toho, že byl hlavním architektem útoků 11. září 2001 na Světové obchodní centrum v New Yorku a Pentagon u Washingtonu.

„Výměnou za zrušení možného trestu smrti, se všichni tři obvinění rozhodli přiznat vinu včetně vraždy 2 976 lidí, kteří jsou v obvinění uvedení,“ uvedl náčelník prokurátor kontradmirál Aaron Rugh v dopise rodinám obětí 11. září.