Ženský salonek muzeu zakázal soud. Proto Picassa rozvěsili na dámských toaletách

Kuriózní soudní spor vyvolala stížnost muže, jemuž byl na základě jeho pohlaví odepřen vstup do jedné z částí výstavy – dámského salonku. Za jeho vytvořením stojí americká umělkyně, kurátorka a manželka majitele muzea Kirsha Kaecheleová. Salonek byl sám o sobě konceptuálním uměleckým dílem, který dovnitř umožňoval vstup pouze jednomu muži: komorníkovi, který ženám během expozice podával luxusní čaje.

Od chvíle, kdy občanskoprávní a správní soud státu Tasmánie dal muzeu 28 dní na to, aby přestalo odmítat návštěvníkům vstup na základě pohlaví, je salonek zavřený, píše deník The Washington Post.

Kaecheleová se proti soudnímu rozhodnutí, které padlo v dubnu, odvolala. Aby však expozice nepřišla o návštěvníky, provedla malou rekonstrukci výstavních prostor.

„Říkala jsem si, že několik dámských toalet v muzeu by si zasloužilo modernizaci... Trochu intimního kubismu. Takže jsem přemístila Picassovy obrazy právě tam,“ uvedla. Nyní zvažuje několik dalších možností, jak soudní rozhodnutí obejít. Zákon totiž stanoví, že existují určité důvody pro odepření přístup lidem na základě pohlaví. Děje se tak například v náboženských institucích, kde to vyžaduje víra, v případě škol pro jedno pohlaví anebo v některých typech sdíleného ubytování.

Tasmania's Museum of Old and New Art has hung up part of its Picasso art collection in a female toilet cubicle following a court ruling the museum must admit men to a female-only exhibition on the grounds of discrimination.



READ MORE: https://t.co/3qqJbN9K39 pic.twitter.com/SOG4DSEGj6