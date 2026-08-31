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Sekera, vibrátor, použitý kondom. Muzeum vystavuje bizarnosti z rozpadlých vztahů

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  19:00
Udělat výstavu z něčeho, co člověku přináší bolest, je vždycky tak trochu výzva. V chorvatském Záhřebu se o to ale pokusili. Museum of Broken Relationships (tedy Muzeum rozpadlých vztahů) vystavuje předměty, které zbyly lidem po rozchodech. Mezi vystavenými předměty je k vidění například zahradní trpaslík, ale třeba i sekera, spodní prádlo nebo vibrátor.
Muzeum rozpadlých vztahů v chorvatském Záhřebu vystavuje předměty, které zbyly lidem po rozchodech.
Muzeum rozpadlých vztahů v chorvatském Záhřebu vystavuje předměty, které zbyly lidem po rozchodech.
Muzeum rozpadlých vztahů v chorvatském Záhřebu vystavuje předměty, které zbyly lidem po rozchodech.
Muzeum rozpadlých vztahů v chorvatském Záhřebu vystavuje předměty, které zbyly lidem po rozchodech.
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Muzeum rozpadlých vztahů se nachází mezi kostely svatého Marka a svaté Kateřiny v Horním Městě chorvatského Záhřebu. Nápad shromáždit osobní pozůstatky po rozchodech dostali bývalí partneři, filmová producentka Olinka Vištica a sochař Dražen Grubišić poté, co ukončili svůj čtyřletý vztah.

V Záhřebu otevřeli muzeum zlomených srdcí. Schraňuje památky na zpackané vztahy

Místnosti zaplňují na první pohled obyčejné věci, jejich příběhy už ale obyčejné rozhodně nejsou. Zahradní trpaslík například připomíná okamžik, kdy vztekle letěl vzduchem v den rozvodu po dvacetiletém manželství. Poslední šeková knížka se jmény obou partnerů leží nedaleko podpatku, který symbolizuje tajné, ale nezapomenutelné setkání prostitutky a jejího klienta. Nechybí ani dopisy páru, který se rozešel v Sarajevu těsně před válkou.

Do muzea zničených vztahů přinesli zhrzení milenci pouta, sekeru i protézu

Sbírka vznikla z příspěvků lidí z celého světa a zachycuje různé podoby nešťastných vztahů – od prvních lásek až po bolestivé konce desítky let trvajících manželství. Velmi neotřelá putovní výstava se v roce 2018 dostala také do Prištiny v Kosovu i do desítek dalších (nejen) evropských měst. Muzeum v Záhřebu každoročně navštíví kolem 100 tisíc návštěvníků.

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