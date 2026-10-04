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Poklady stažené z výstav, repliky místo originálů. Světová muzea jsou v pohotovosti

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  20:14
Příslušníci francouzské policie procházejí poblíž skleněné pyramidy muzea...

Příslušníci francouzské policie procházejí poblíž skleněné pyramidy muzea Louvre. (27. října 2025) | foto: Abdul SaboorReuters

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Po vlně krádeží, která v poslední době zasáhla evropská muzea, některé instituce přehodnocují, co budou vystavovat. V galerii ve francouzském Louvre, která se loni stala terčem mimořádně odvážné loupeže, nyní například nenajdete ani zbývající drahokamy. Podle Europolu počet podobných incidentů prudce vzrostl.

Galerie d’Apollon v Louvre, z níž loupežníci loni v říjnu odcizili devět cenných šperků, se veřejnosti znovu otevřela v červenci. Návštěvníci si v ní mohou stále prohlédnout oslnivé sochy i přes 60 metrů malovaných stropů, ikonické drahokamy, které kdysi plnily vitríny, zde ale již na obdiv nejsou, píše server BBC.

Zbývající poklady jsou totiž současně přemístěny jinam. Louvre se mezitím rozhoduje, jak je vystavit bezpečněji.

Nejde o jediné muzeum, které se v poslední době stalo terčem podobného útoku. Na konci srpna se například zloději dostali také do muzea ve španělské Villeně, kde ukradli celou sbírku mís, lahví, náramků i dalších předmětů z doby bronzové, a to vše za pouhé čtyři minuty. Celkem z muzea odnesli téměř 10 kilogramů zlata.

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O necelé dva týdny později se také ztratily čtyři obrazy z Renoirova muzea v Cagnes-sur-Mer na Francouzské riviéře. Dvě z těchto děl se později našla v okolních zahradách, dva obrazy však zůstávají pohřešované.

Europol podle serveru uvedl, že počet podobných incidentů vzrostl. Pachatelé jsou podle něj také čím dál drzejší.

Za běžné návštěvníky se například vydávali zloději ve francouzském Burgundsku, kteří z tamního muzea v červenci ukradli 2 500 let starý keltský zlatý nákrčník z Vixu.

Vedoucí jednotky Europolu pro organizovanou kriminalitu Jean-Yves Goriou doplnil, že se podobné útoky stávají i více násilnějšími. Zloději stále častěji používají kladiva a sekery k rozbití vitrín a střelné zbraně k zastrašování zaměstnanců a návštěvníků. Také zaměstnanci muzeí bývají při loupežích napadeni či znehybněni.

„Všechna muzea na světě jsou v současné době pod velkým tlakem,“ sdělil BBC belgický odborník na bezpečnost v muzeích. Podle Gorioua informace sdílené členskými státy ukazují „jasný a prudký nárůst počtu případů loupeží v muzeích přibližně od roku 2022/2023“.

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Podle odborníků je to právě přístupnost muzeí veřejnosti, která je činí stále zranitelnějšími vůči krádežím. „Muzea pravděpodobně dělají, co mohou, vzhledem k rozpočtovým omezením a skutečnosti, že jsou – ze své podstaty – otevřená veřejnosti,“ doplnil Goriou.

I jedna krádež může přitom vysoce ovlivnit návštěvnost muzeí. Zatímco Louvre má i po ztrátě cenných exponátů k vidění desítky tisíc dalších, menší muzeum může v důsledku ztráty významného pokladu výrazně strádat.

Příkladem je významný Poklad z Villeny, jehož velká část byla v srpnu odcizena. V tomto případě nešlo jen o jednu z mnoha sbírek, ale o nález neoddělitelně spjatý se samotným městem. Šlo o nálezy, které byly téměř po tři tisíciletí ukryté uvnitř nádoby, než je v roce 1963 je archeolog José Maríu Solera Garcíu představil světu.

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Podobné kouzlo měl i náhrdelník z Vixu, který byl nalezen v pohřební komoře keltské ženy, která zemřela kolem roku 500 před naším letopočtem. Představoval tak přímé spojení s řemeslníky z doby železné. V době, kdy byl náhrdelník odcizen, již existovaly dvě repliky, které mohou být dále vystavovány. Muzea po nejnovějších událostech uvažují o širším využitím této praxe.

Podle Guye Turtona, ředitele agentury MHM zabývající se globální strategií pro publikum, je to ale právě pohled na originální dílo, který může vyvolat „pocit, že jiný člověk vytvořil, používal nebo se setkal se stejným předmětem, někdy i před staletími“. Právě toto spojení se podle odborníků může s replikami vytrácet.

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