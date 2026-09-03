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Vyšel z domu a udeřil do něj blesk. Přesto si sám došel pro pomoc a mluví o zážitku

Matouš Waller
  5:30
Muže cestou k lékaři na newyorském ostrově Staten Island náhle zasáhl blesk, přesto se okamžitě oklepal a sám si došel pro pomoc. V nemocnici strávil jedinou noc a to jen preventivně – navzdory zásahu proudem vyvázl bez jediného zranění. Po propuštění americké televizi sdělil, že nepříjemný zážitek považuje za transformační.

Na návštěvu u zubaře se většina pacientů příliš netěší, pro Američana Thomase Fahmyho ze Staten Islandu v New Yorku se ale rutinní záležitost stala doslova zlomovou událostí. Cestou na kontrolu během bouřky ho krátce po vystoupení z auta na ulici Todt Hill trefil blesk.

Po přímém zásahu se ihned zhroutil k zemi. Video z bezpečnostní kamery však zachycuje i to, jak se okamžitě „oklepal.“ Krátce po pádu se z chodníku opět zvedl a vydal se k nejbližšímu domu pro pomoc. Elektrický výboj jím prošel navzdory tomu, že kolem něj byly vysoké domy i vzrostlé stromy.

I vás může zasáhnout blesk. Co to je nebeská elektřina a jak vzniká

Fahmy později vypověděl, že v celém těle cítil silný šok. „Byl to silný pocit pálení, ale i mravenčení a necitlivost. Navíc mě bolely obě nohy,“ popsal svůj zážitek americkému serveru NBC New York. Mluvit přitom může o štěstí, jelikož neztratil vědomí a byl si schopný hned zajistit pomoc.

Při zásahu bleskem neutrpěl žádná viditelná zranění ani popáleniny, přivolaní zdravotníci jej však preventivně převezli do nemocnice. Hned další den ráno jej lékaři propustili. Sám Fahmy se nechal slyšet, že zážitek je pro něj bezmála transformační. „Člověk by si měl vážit života, usmívat se a čas od času se nadechnout čerstvého vzduchu. „Hlavně se nenechat přemoci životem,“ uzavřel celou událost.

Za bouřky jděte dovnitř, před bleskem ochrání také les. Hlavně si nelehejte

Podobné jevy jsou přitom poměrně častě: podle statistik blesky po celém světě ročně zasáhnou přibližně 150 až 200 tisíc lidí. Neobvyklé je nicméně vyváznout bez zranění. Průchod elektrického proudu totiž ve většině případů vede k poškození svalů či orgánů. Zranění jsou smrtelná přibližně v desetině případů.

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