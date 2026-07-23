Muž žil v hotelu v Berlíně 16 měsíců bez placení, soud jej nyní poslal do vězení

Informovala o tom agentura DPA s tím, že platbám se dokázal vyhnout díky různým výmluvám a historkám.
Muž žil v hotelu v berlínské části Köpenick od dubna 2023 do srpna 2024 a vedle bydlení zde získal i stravu. Na recepci se během té doby vymlouval například na to, že prochází léčbou rakoviny či že mu shořel obytný vůz. Rovněž předkládal různé e-maily, aby svá tvrzení podložil. Uváděl také, že mu pobyt proplatí jistý autoklub.
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Během soudu se hájil tím, že věřil, že se mu věc podaří vyřešit. Tvrdil také, že musel s partnerkou narychlo opustit byt v západoněmeckém Porýní-Vestfálsku, neboť ženu pronásledoval její bývalý přítel.
U soudu se rovněž ukázalo, že muž si v Berlíně již od června 2022 pronajímal různá ubytování, za která ale neplatil. Už v prosinci 2024 mu za to soud uložil podmíněný trest v délce 18 měsíců a také mu nařídil zaplatit škodu ve výši 25 000 eur (600 000 korun).