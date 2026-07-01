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Vyšplhali na vrchol Empire State Building a zasnoubili se, zatkla je policie

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  22:51
Muž a žena vyšplhali na vrchol Empire State Building, zatkla je policie. (1....

Muž a žena vyšplhali na vrchol Empire State Building, zatkla je policie. (1. července 2026) | foto: ČTK

Muž a žena vyšplhali na vrchol Empire State Building, zatkla je policie. (1....
Policie zasahuje proti dvojici na Empire State Building. (1. července 2026)
Muž a žena vyšplhali na vrchol Empire State Building. (1. července 2026)
Empire State Building v New Yorku na archivním snímku
9 fotografií
Muž se ženou skončili v policejní vazbě poté, co vyšplhali na vrchol newyorského mrakodrapu Empire State Building. Rozvinuli tam transparent s nápisem o míru a lásce. Na sociálních sítích pak sdíleli fotografie svého zasnoubení.

Oblečeni v černém, s maskami na obličeji a zjevně bez bezpečnostních lan balancovali na vrcholu antény, která se tyčí do výšky 443 metrů nad centrem Manhattanu, psala americká média.

Podle časopisu Variety se jednalo o ruské influencery Ivana Beerkuse a Angelu Nikolauovou známé pro výstupy na mrakodrapy po celém světě bez postrojů či jisticích lan.

angela_nikolau

Empire State Building, New York

1. července 2026 v 19:07, příspěvek archivován: 1. července 2026 v 22:27
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„Až síla lásky překoná lásku k moci, svět pozná mír,“ stálo bílými písmeny na černém transparentu, který vlál ve větru na vrcholu ikonického 102poschoďového mrakodrapu ve stylu art deco. Pár, který ho rozvinul, se objímal a pořizoval snímky, zatímco se přidržoval antény.

Muž se ženou poté sestoupili po kovové konstrukci antény k širší římse, kde muž poklekl na koleno. Pár se políbil a žena si pořídila selfie s nataženou rukou, jakoby si prohlížela prsten.

Nikolauová zveřejnila fotografie výstupu na sociální síti Instagram. Beerkus, vlastním jménem Ivan Kuzněcov, ji podle všeho požádal o ruku.

Muž a žena vyšplhali na vrchol Empire State Building, zatkla je policie. (1. července 2026)
Muž a žena vyšplhali na vrchol Empire State Building, zatkla je policie. (1. července 2026)
Policie zasahuje proti dvojici na Empire State Building. (1. července 2026)
Muž a žena vyšplhali na vrchol Empire State Building. (1. července 2026)
9 fotografií

Duo dobrodruhů přilákalo zpravodajské vrtulníky a přimělo řadu svědků zavolat na tísňovou linku 911. „Je to šílené, je to jako ve filmu,“ řekl turista z Glasgow Jonathan Roman. Muž plánoval navštívit jednu z vyhlídek Empire State Building se svým 15letým synem.

Když dorazili na místo, přístup k mrakodrapu byl kvůli dění na anténě zatarasen. Podívaná však byla „pravděpodobně více vzrušující než jít podruhé na vyhlídku,“ míní muž.

Lidé pracující v manhattanských kancelářích se podivovali nad tím, jak se páru podařilo obejít ochranku a dostat se až k anténě slavné budovy. Návštěvníci procházejí kontrolou a nesmí si s sebou brát velká zavazadla, sportovní vybavení, kostýmy nebo masky.

„Nemůžu uvěřit, že se dostali přes bezpečnostní kontrolu,“ řekla Jessica Kaplanová, která v kancelářích v Empire State Building pracuje. Policie muže i ženu zadržela. Nezveřejnila jejich jména, pouze uvedla, že nikdo nebyl zraněn.

V roce 2024 měl na filmovém festivalu Sundance premiéru dokumentární film o Nikolauové a Beerkusovi s názvem Skywalkers: Příběh jedné lásky. Distribuční práva následně koupila platforma Netflix. Snímek zachycuje výstup páru na 118patrový mrakodrap Merdeka 118 v Kuala Lumpur.

Druhá nejvyšší budova na světě i se špicí dosahuje výšky 678,9 metru. Beerkus a Nikolauová strávili zhruba 30 hodin v budově, kde přespávali a schovávali se před stavebními dělníky. Po úspěšném výstupu na vrchol uprchli z Malajsie před tím, než mohl čelit právním důsledkům.

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