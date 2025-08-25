Že ženu zapomněl na odpočívadle, si muž všiml až za 45 minut. Něco si vyslechl

Devětatřicetiletý řidič v neděli cestoval se svou ženou a jedenáctiletým synem a na dálnici v Bavorsku si udělali „čůrací pauzu“, píše bulvární deník Bild.
Z auta vystoupil ale pouze on, řidič. Vykonal potřebu, nasedl zpátky a rozjel se. Když za necelou hodinu chtěl v hesenském Bad Cambergu natankovat, všiml si, že manželka s ním necestuje.
Nejdřív si zřejmě myslel, že žena vystoupila, a tak prohledal celé odpočívadlo. Když neměl úspěch, požádal o spolupráci policii.
Ta nakonec vyšetřováním zjistila, že žena vystoupila při předchozí pauze, aniž by o tom manžel věděl. Věc se totiž měla tak, že muž nejprve ženu i syna vzbudil a ptal se, zda také nepotřebují na záchod. Odpověděli, že ne. Po chvíli si to ale žena rozmyslela a vystoupila. Když se pak muž vrátil zpět do auta, syn už zase spal. Že žena chybí, nahlásil řidiči na další zastávce právě on.
Jenže žena u sebe neměla telefon. Požádala proto na parkovišti řidiče autobusu, aby ji svezl a telefon půjčil, s čímž šofér souhlasil. „Vyslané dálniční hlídce ve Wiesbadenu se s manželkou podařilo spojit, nicméně autobus už byl asi o 70 kilometrů dál v oblasti Hanau,“ uvedla policie.
Příběh měl nakonec šťastný konec. Byť jak deník uvádí, žena měla s manželem krátký pohovor.