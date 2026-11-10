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Střelba v Hamburku: začala doma, na ulici pokračovala a skončila sebevraždou

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  18:11
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Muž, který dnes postřelil dva lidi nedaleko hamburské koncertní síně Labská filharmonie, předtím zjevně zastřelil svou ženu a tchána ve zhruba 600 kilometrů vzdáleném Eningenu jižně od Stuttgartu. Policie dnes podezřelého našla mrtvého v hotelu, který je součástí komplexu Labské filharmonie, patrně spáchal sebevraždu.

Tyto skutečnosti vyplývají podle policie z dosavadních zjištění vyšetřovatelů, informovala agentura DPA.

Německá policie zasahuje po střelbě v Hamburku. (10. listopadu 2026)
Německá policie zasahuje po střelbě v Hamburku. (10. listopadu 2026)
Německá policie zasahuje po střelbě v Hamburku. (10. listopadu 2026)
Německá policie zasahuje po střelbě v Hamburku. (10. listopadu 2026)
6 fotografií

Osmašedesátiletý muž zřejmě zabil svého tchána a svou manželku v místě svého bydliště, obci Eningen unter Achalm ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Za tímto činem i následnou sebevraždou v Hamburku byly podle dosavadních zjištění nejspíš rodinné neshody.

Těla ženy a tchána byla nalezena před polednem v místě bydliště muže. Oběťmi násilného trestného činu v Eningenu se stali 65letá manželka podezřelého a jeho 90letý tchán.

Podle policie tento německý občan později v hamburské přístavní čtvrti HafenCity postřelil 39letou ženu a 40letého muže. Žena zůstává v ohrožení života, stav muže je stabilizovaný.

Rozsáhlá policejní operace v okolí Labské filharmonie trvala zhruba od 9:00 a byla v zásadě ukončena v odpoledních hodinách. Policie kvůli střelbě uzavřela koncertní síň, která je jedním ze symbolů severoněmeckého města. Tělo podezřelého policisté našli v pokoji hotelu Elphi, který náleží ke koncertní síni.

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