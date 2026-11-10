Tyto skutečnosti vyplývají podle policie z dosavadních zjištění vyšetřovatelů, informovala agentura DPA.
Osmašedesátiletý muž zřejmě zabil svého tchána a svou manželku v místě svého bydliště, obci Eningen unter Achalm ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Za tímto činem i následnou sebevraždou v Hamburku byly podle dosavadních zjištění nejspíš rodinné neshody.
Těla ženy a tchána byla nalezena před polednem v místě bydliště muže. Oběťmi násilného trestného činu v Eningenu se stali 65letá manželka podezřelého a jeho 90letý tchán.
Podle policie tento německý občan později v hamburské přístavní čtvrti HafenCity postřelil 39letou ženu a 40letého muže. Žena zůstává v ohrožení života, stav muže je stabilizovaný.
Rozsáhlá policejní operace v okolí Labské filharmonie trvala zhruba od 9:00 a byla v zásadě ukončena v odpoledních hodinách. Policie kvůli střelbě uzavřela koncertní síň, která je jedním ze symbolů severoněmeckého města. Tělo podezřelého policisté našli v pokoji hotelu Elphi, který náleží ke koncertní síni.