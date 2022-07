Muž nosem dostrkal burák až na vrchol čtyřtisícovky. Je prvním ve 21. století

Američan Bob Salem se zapsal do historie poté, co týden strávil výstupem na horu Pikes Peak ve státě Colorado. Nebyl to však ledajaký výstup. Salem byl celou cestu na čtyřech a nosem před sebou strkal burák. Stal se tak prvním mužem ve 21. století, jemuž se podařilo burák na horu vytlačit. Cesta na vrchol mu trvala sedm dní a překonal tak dosavadní rekord.