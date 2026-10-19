Muž v Austrálii najel autem do poslankyně. Byla zaklíněná, je v kritickém stavu

„Tohle nebyla nehoda. Byl to záměrný čin,“ řekl stanici premiér, podle kterého je zatím brzy na to určit motiv. Policie uvedla, že zatkla řidiče, o kterém věří, že Hainesovou srazil. Toho nejdřív zadrželi kolemjdoucí poté, co vystoupil z vozidla. Policisté v autě našli nůž. Muž bude podroben výslechu.
„Helen Hainesová je neuvěřitelně pracovitá a velmi inteligentní. Ale hlavně je to skrz naskrz slušný člověk,“ řekl o političce premiér.
Hainesová, která není členkou žádné politické strany, slouží již třetí funkční období v dolní komoře australského parlamentu. Vzhledem k závažnosti jejích zranění je pravděpodobné, že bude muset být přepravena helikoptérou do nemocnice v Melbourne, které je od Wangaratty vzdálený více než 200 kilometrů.
Australská policie v posledních letech zaznamenala nárůst počtu vyhrůžek směrem k politikům. Podle policie se však jedná o izolovaný případ a další nebezpečí veřejnosti v tuto chvíli nehrozí.